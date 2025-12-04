Las Leoncitas vs. Bélgica en el Mundial Junior 2025: horario, TV y todo lo que hay que saber del partido clave

Las Leoncitas vuelven a salir a la cancha este jueves para disputar su segunda fecha del Mundial Junior de Hockey sobre Césped Chile 2025, en un cruce que promete ser decisivo. Desde las 20.15, el equipo dirigido por Juan Martín López enfrentará a Bélgica en lo que muchos consideran una final adelantada por el liderazgo del Grupo B.
El encuentro tendrá lugar en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler, ubicado en el Parque Estadio Nacional, uno de los complejos más modernos y emblemáticos del deporte chileno. La expectativa es alta luego del contundente debut argentino frente a Zimbabue, donde Las Leoncitas mostraron intensidad, precisión y eficacia ofensiva.
Los hinchas podrán seguir el partido en vivo a través de Disney+, disponible mediante el pack premium de la plataforma.
Cómo llega el Grupo B a la segunda fecha
Más temprano, desde las 15.45, se enfrentarán Zimbabue y Gales, ambas selecciones derrotadas en la primera jornada. Ese resultado ordenará el panorama del grupo antes del plato fuerte de la noche: el choque entre Argentina y Bélgica.
Así quedó la tabla tras la primera fecha:
-
Argentina — 3 pts (+13)
-
Bélgica — 3 pts (+3)
-
Gales — 0 pts (–2)
-
Zimbabue — 0 pts (–13)
Con una victoria, Las Leoncitas podrían quedar muy cerca de asegurar su clasificación directa a los cuartos de final en un torneo que ya mostró diferencias marcadas entre los principales candidatos y los equipos en reconstrucción.
Desde MDZ, continuará la cobertura exclusiva del recorrido de Las Leoncitas en su camino mundialista, con la palabra de las protagonistas, análisis de cada encuentro y toda la información del certamen juvenil más importante del hockey internacional.