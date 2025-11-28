Las Leoncitas ultiman detalles antes del Mundial Junior Chile 2025: expectativas, debut y voces del plantel

El seleccionado argentino junior de hockey sobre césped realizó su último entrenamiento en el CeNARD antes de viajar al Mundial de Chile 2025.

A pocos días del debut en el Mundial Junior de Hockey sobre Césped 2025 , Las Leoncitas realizaron este miércoles su último entrenamiento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) , antes de viajar a Chile para afrontar el torneo juvenil más importante del año. MDZ estuvo presente y dialogó con protagonistas clave de un equipo que llega con ambición, madurez y la ilusión intacta de volver a pelear por una copa mundialista.

En conversación con MDZ y el medio digital Algo de Hockey, la capitana Juana Castellaro analizó el presente del equipo y la previa de un Mundial que, por primera vez, contará con 24 selecciones .

“Entrando al CeNARD me acordé de todo el recorrido que tuvimos este año. Hoy fue el último entrenamiento acá y fue un proceso duro, pero muy lindo. Estamos muy contentas, enfocadas en nosotras y con muchas ganas de enfrentar este Mundial”, expresó.

Castellaro también destacó el crecimiento personal y colectivo: “Crecí un montón tanto afuera como dentro de la cancha, y también crecimos todas. Estamos muy contentas de cómo está el equipo y por lo que viene”.

Con respecto al debut del 2 de diciembre, la capitana fue clara: “El equipo se prepara bien. Estamos enfocadas en el próximo partido con Zimbabue, que es el primero y el más importante”.

Y sobre la experiencia de haber llegado a la final en 2023, Castellaro aseguró que esa vivencia potencia la motivación de hoy: “El año pasado jugar una final mundial fue algo súper lindo y valorable. Pero ahora este equipo tiene energía muy positiva y muchas ganas. Estamos preparadas para salir a la cancha”.

Las debutantes y la emoción de vestir la celeste y blanca

Delfina Persoglia y Carmen Pucheta Juan Ignacio Saltiva / Algo de Hockey / MDZ

El plantel argentino también cuenta con jugadoras que vivirán su primer Mundial Junior, como Delfina Persoglia y Carmen Pucheta, quienes compartieron su emoción tras ser convocadas.

Para Persoglia, el llamado al Mundial fue un sueño cumplido: “Es una alegría inmensa. Vestir la camiseta argentina es lo más hermoso que te puede pasar. La convocatoria al Mundial es de lo más grande que hay”.

Además, destacó las dificultades de crecer deportivamente lejos de Buenos Aires: “Venir desde el interior es difícil, pero desde el club siempre nos apoyan”.

Sobre el objetivo, señaló que el foco está puesto en avanzar paso a paso: “El objetivo es llegar lo más lejos posible, pero vamos partido a partido, viviendo cada etapa con paciencia”.

Pucheta, igual de emocionada, resumió la experiencia como “hermosa y para disfrutar”. “Al igual que Delfi, la felicidad era total. Gracias al club que nos banca, parte de este logro es gracias a ellos”, expresó. Sobre la mentalidad del equipo, coincidió: “El plantel tiene en mente ir partido a partido y darlo todo”.

El grupo y el fixture de Argentina en el Mundial Junior 2025

Las Leoncitas integran el Grupo B, junto con Gales, Zimbabue y Bélgica, en una fase inicial que podría definir su camino hacia las instancias finales. Los partidos de la primera fase serán:

2 de diciembre – 20:15: Argentina vs. Zimbabue

Argentina vs. Zimbabue 4 de diciembre – 20:15: Argentina vs. Bélgica

Argentina vs. Bélgica 6 de diciembre – 20:15: Argentina vs. Gales

El Mundial reunirá a las futuras estrellas del hockey femenino y Argentina viaja con la misión de sostener su tradición competitiva, tras haber llegado a la final en la edición anterior.

Entrenamiento De Leoncitas Juan Ignacio Saltiva / Algo de Hockey / MDZ

Con un plantel joven, talentoso y lleno de energía, Las Leoncitas parten rumbo a Chile con una meta firme: volver a disputar una final y buscar el título mundial. MDZ acompañará al equipo con cobertura exclusiva de su desempeño, siguiendo de cerca cada paso de la ilusión celeste y blanca en tierras chilenas.