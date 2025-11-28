Franco Colapinto comienza a cerrar la temporada 2025 de la F1 en el Gran Premio de Qatar: hora y TV

Franco Colapinto disputará la anteúltima carrera del año en Lusail y este viernes tendrá doble acción con la única práctica y la Sprint Shootout.

La actividad en el Gran Premio de Qatar comenzará este viernes, en lo que será un fin de semana en el que se podría definir al nuevo campeón de Fórmula 1 y que además contará con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien irá en busca de sus primeros puntos de la temporada.

En el primer turno del día, se llevará a cabo la única práctica libre del fin de semana, que está programada para las 10:30 y que se extenderá hasta las 11:30. Solo unas horas después, a las 14:30, se dará inicio a la clasificación para la carrera sprint. Luego, el sábado a las 11:00 se correrá la carrera Sprint, mientras que a las 15:00 se disputará la clasificación para la carrera del domingo a las 13:00.

Lando Norris ante la posibilidad de ser campeón del mundo El Gran Premio de Qatar, que corresponde a la vigésimo tercera y penúltima fecha del campeonato, podría ser clave para definir al nuevo campeón, ya que si el británico Lando Norris (McLaren) suma dos puntos más que sus escoltas se asegurará su primer título de Fórmula 1.

Here's how our Drivers' Championship leader could wrap up the title #F1 #QatarGP pic.twitter.com/zn7wf795F3 — Formula 1 (@F1) November 26, 2025



Here's how our Drivers' Championship leader could wrap up the title #F1 #QatarGP pic.twitter.com/zn7wf795F3 — Formula 1 (@F1) November 26, 2025 De todas maneras, el británico no la tendrá nada fácil, ya que tiene al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y a su compañero de equipo en McLaren, el australiano Oscar Piastri, a solo 24 puntos. De estos dos pilotos, es el primero de ellos el que más chances parece tener de superarlo, ya que ganó cuatro de las últimas siete carreras y se subió al podio en las otras tres.

Verstappen, que en septiembre cumplió 28 años, va en busca de su quinto título consecutivo en la Fórmula 1, aunque si lo consigue este año redondeará una de las remontadas más increíbles de la historia. Piastri, por su parte, tendrá que levantar muchísimo el nivel en las últimas dos fechas, debido a que viene teniendo rendimientos muy bajos. Incluso acumula seis carreras consecutivas sin subirse a un podio.