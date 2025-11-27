El anuncio de Aston Martin para 2026 que sacude a la Formula 1

De cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, el equipo que integran Fernando Alonso y Lance Stroll anunció un cambio impactante y sorpresivo.

Faltan dos carreras para que la temporada 2025 de la Fórmula 1 llegue a su fin. Este fin de semana en Lusail, se disputará el Gran Premio de Qatar que tendrá carrera Sprint y que podría coronar a Lando Norris como campeón del mundo por primera vez en su trayectoria deportiva.

Por su parte, la gran mayoría de equipos como Alpine, Kick Sauber, Haas o Aston Martin ya no pelean por nada y todos los focos están puestos de cara al 2026. Es por ello que en las últimas horas, la escudería donde corren Fernando Alonso y Lance Stroll hizo un anuncio bomba que sorprendió a todos los fanáticos del equipo con sede en Silverstone.

Aston Martin informó que Adrian Newey será su nuevo jefe de equipo para 2026 Tras estar 14 meses en el puesto, Andy Cowell dejará de ser el jefe de equipo y pasará a encargarse del área de estrategia donde trabajará directamente bajo la órbita de Lawrence Stroll en un puesto orientado a la planificación. En su lugar estará el famoso Adrian Newey, quien será el nuevo Team Principal de Aston Martin.

BREAKING: Adrian Newey to take on the role of Team Principal at @AstonMartinF1 from 2026



Andy Cowell will move into a new role as Chief Strategy Officer#F1 pic.twitter.com/fAKgrBmxOq — Formula 1 (@F1) November 26, 2025 Esta decisión se basa no solo en el cambio de reglamento de la Fórmula 1 el próximo año sino que también por la llegada de una nueva escudería. A su vez, en el comunicado que publicaron, remarcaron que estos ajustes buscan “garantizar que el equipo esté bien preparado para aprovechar sus fortalezas colectivas en 2026”.

Además, Adrian Newey seguirá siendo el socio técnico gerente mientras que Stroll conservará las funciones comerciales como presidente ejecutivo. En cuanto a Cowell, según informó la nota que publicaron, su experiencia en desarrollo de unidades de potencia será vital para coordinar la integración técnica con Honda, Aramco, Valvoline y el resto de los socios, con foco en el motor, el combustible y el chasis.