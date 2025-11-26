Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Qatar y la FIA introduce un cambio decisivo

Franco Colapinto afrontará este fin de semana su decimoséptima presentación del año en el circuito de Lusail, en la penúltima fecha del calendario 2024 de la Fórmula 1 . El Gran Premio de Qatar llega en un momento crucial: el argentino se juega una de sus últimas chances para sumar puntos antes del cierre de la temporada.

Tras el intenso paso por Las Vegas, Colapinto aseguró que las características de Lusail “jugarán un papel importante el fin de semana”, especialmente por tratarse de un circuito de alta velocidad y condiciones particulares.

Mientras los equipos se preparan para ajustar cada detalle, la atención se centra en una modificación del reglamento que obligará a repensar la estrategia de carrera, ya que se controlará estrictamente la cantidad de vueltas acumuladas por cada juego de neumáticos.

La Federación Internacional de Automovilismo ( FIA ), junto con Pirelli y las escuderías de la F1, aplicó esta modificación debido a las altas temperaturas del asfalto de Lusail, que en ediciones previas provocaron un desgaste acelerado de las gomas.

De acuerdo a la modificación reglamentaria, los pilotos sufrirán límites en el uso de cada juego de neumáticos a un máximo de 25 vueltas, por lo que estarán obligados a parar al menos dos veces en la zona de boxes para cambiarlos en un Gran Premio estipulado a 57 vueltas.

Teniendo en cuenta las extensas detenciones de Alpine en boxes, a priori no parece una gran noticia para Franco Colapinto.

alpine Alpine no se caracteriza por tener buenas detenciones. Instagram @alpinef1team

Un formato Sprint que obliga a empezar fuerte

En la previa de Qatar, Colapinto remarcó que se trata de la última fecha del año con formato Sprint, lo que multiplica la importancia de los entrenamientos iniciales: “Es fundamental tener una buena primera práctica y estar a punto desde el inicio. Estamos listos para dejarlo todo”, expresó el argentino en los canales oficiales de Alpine.

El piloto también analizó lo ocurrido en Las Vegas. Reconoció que el fin de semana fue complejo por las bajas temperaturas, la lluvia intermitente y la escasa adherencia: “Fue un desafío. Las temperaturas bajas y la lluvia en algunas sesiones complicaron el manejo, especialmente en la clasificación”, recordó.

Además, reveló que su carrera quedó condicionada desde la largada: “Mi carrera del sábado se vio comprometida cuando sufrimos daños en la parte trasera del auto durante el caos en la curva 1”.

La largada de Franco Colapinto, logrando esquivar el choque entre Bortoleto y Stroll La largada de Franco Colapinto, logrando esquivar el choque entre Bortoleto y Stroll

Aun así, valoró los aprendizajes obtenidos y aseguró que serán decisivos para Qatar: “Hay mucho para aprender de Las Vegas y haremos un análisis antes de Qatar para entender cómo podemos aprovechar al máximo las últimas dos rondas”.

Cronograma del fin de semana