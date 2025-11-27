Alpine sorprendió con un anuncio clave en la previa del Gran Premio de Qatar

En la antesala de lo que será el Gran Premio de Qatar , Alpine realizó un movimiento estratégico y confirmó la renovación de uno de sus principales patrocinadores. La noticia llega en un contexto agitado para la escudería, que permanece en el centro de la escena debido a versiones que indican que sumará un nombre de peso en su área técnica para la temporada 2026 de Fórmula 1 .

Diversos medios internacionales sostienen que Jason Somerville, hasta hace pocos días jefe de aerodinámica de la FIA, presentó su renuncia en las últimas semanas y podría incorporarse al equipo francés. Mientras crece la expectativa alrededor de ese posible fichaje, Alpine avanzó en un aspecto clave fuera de la pista.

En este marco, la estructura oficializó la continuidad de su alianza comercial con Qatar Airways , además de comunicar la incorporación de Carmen Jordá a su fábrica. El anuncio fue difundido por el propio equipo: "¡Estamos emocionados de anunciar nuestra renovación con Qatar Airways ! Esto incluye una asociación ampliada para incluir la entrada del equipo a la Academia F1 y también dar la bienvenida a Carmen Jorda como directora de Alpine F1 Academy y embajadora de Qatar Airways ", expresó la escudería.

Por su parte, la aerolínea difundió un comunicado donde también confirmó la novedad: “BWT Alpine Formula One Team y Qatar Airways han anunciado hoy la renovación de su exitosa asociación, con la aerolínea ganadora de múltiples premios reafirmando su compromiso con la diversidad y la excelencia como parte de una asociación ampliada para incluir la entrada del equipo a la F1 Academy.

Como parte de la inclusión de la entrada del equipo a la Academia F1, BWT Alpine Formula One Team da la bienvenida a Carmen Jorda en un nuevo rol como Directora de la Academia F1 Alpine y Embajadora de Qatar Airways .

Jorda liderará iniciativas de mentoría para pilotos como parte de la incorporación de BWT Alpine Formula One Team a la Academia de F1. Junto con Qatar Airways y BWT Alpine Formula One Team, participará en experiencias para aficionados y programas de alcance comunitario que resaltan el compromiso de la aerolínea con el empoderamiento y la excelencia.

alpine qatar airways La foto de la "familia" Alpine que publicaron en la página de Qatar Airways, con Franco Colapinto y Pierre Gasly como protagonistas.

Qatar Airways apoyará al equipo como Aerolínea Comercial Socia, consolidando su relación de las últimas tres temporadas, con especial atención al Gran Premio de Qatar. La carrera de este fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail incluirá una marca especial en los cascos y gorras de los pilotos, además de numerosos eventos durante el fin de semana para celebrar la continuidad de la colaboración.

La asociación involucrará a fanáticos y viajeros globales a través de activaciones de marca compartida, experiencias para invitados y oportunidades de marca exclusivas que incluyen la bienvenida a la tripulación de cabina, los pilotos y los invitados de Qatar Airways a los Grandes Premios durante toda la temporada”.

El rol de Carmen Jordá y su regreso a Enstone

En su presentación pública, Jordá expresó: “Es un honor para mí liderar las iniciativas de mentoría para pilotos en la Academia de F1 junto con Alpine. Espero con ilusión trabajar con Qatar Airways y participar en eventos cerca de los aficionados, así como en programas de divulgación comunitaria que destaquen el compromiso de la aerolínea con el empoderamiento y la excelencia. Este es un momento especial para mí al regresar a Enstone, donde comenzó mi trayectoria en la Fórmula 1”.

La alcoyana de 35 años compitió en GP3 y fue piloto de desarrollo de Lotus y Renault en F1, la marca con la que ahora se reencuentra en Alpine. De acuerdo con el comunicado, será la responsable de las iniciativas de mentoría para pilotos femeninas dentro del programa de la F1 Academy y participará en actividades con aficionados y acciones comunitarias junto a la aerolínea.