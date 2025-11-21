Una importante figura de la Fórmula 1 renunció a la FIA y suena fuerte en Alpine

Jason Somerville , jefe de aerodinámica de la FIA y uno de los responsables del desarrollo del reglamento técnico que entrará en vigor en 2026, presentó su renuncia en medio de crecientes vínculos con el equipo Alpine . El británico dejó su cargo la semana pasada y de inmediato inició un período de inactividad contractual que se extenderá hasta su incorporación a un nuevo empleador.

Según trascendidos iniciales, Somerville estaba relacionado con distintas estructuras, incluso con Cadillac. Sin embargo, informes especializados coinciden en que su destino estaría definido, con una llegada prevista para mayo de 2026. Durante su licencia, continuará en la FIA pero trabajando en proyectos ajenos a la Fórmula 1 .

El sitio especializado Motorsport sostiene que Somerville está “listo para unirse a Alpine durante la temporada 2026”, una vez completado su obligatorio período de inactividad.

De confirmarse el traspaso, Somerville volvería a coincidir con Steve Nielsen , actual director general de Alpine , con quien trabajó tanto en la FIA como en la FOM (Formula One Management). Mientras tanto, el ente rector reorganizará responsabilidades internas: Jan Monchaux, jefe de monoplazas, junto con otros integrantes del personal técnico, asumirán las funciones que Somerville tenía bajo su cargo.

La FIA aclaró que, durante el proceso de salida, Somerville no tendrá acceso a información sensible de equipos rivales, sobre todo en un ciclo marcado por la llegada de la aerodinámica activa en 2026. Un portavoz del organismo confirmó: "Podemos confirmar que Jason Somerville , jefe de aerodinámica, dejará la FIA ", y añadió que cumplirá todo el período de transición con tareas “no sensibles y no relacionadas con la F1”.

El mensaje concluyó con un agradecimiento institucional: "Nos gustaría agradecer a Jason por su valiosa contribución a la organización y desearle lo mejor en el próximo capítulo de su carrera".

Silencio desde Alpine

Somerville se desempeñó como jefe de aerodinámica de la FIA desde febrero de 2022, tras llegar desde la gestión de la Fórmula 1. Antes había ocupado roles en los departamentos de aerodinámica de Williams, Toyota y Lotus, consolidándose como una figura de referencia en el área.

Consultada por el mencionado sitio, Alpine prefirió no hacer comentarios sobre la posible incorporación del británico, aunque el movimiento coincide con la estrategia del equipo para los próximos años.

alpine Alpine se enfoca en lo que será la temporada 2026 de la Fórmula 1. Instagram @alpinef1team

El equipo con sede en Enstone atraviesa una temporada adversa y se encamina a cerrar 2025 en la décima y última posición del campeonato. A pesar de los resultados, la estructura decidió reorientar sus recursos hacia el proyecto 2026 desde principios de año, con la intención de renacer competitivamente con el nuevo reglamento.