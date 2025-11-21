La lapidaria frase de Colapinto sobre su Alpine tras la segunda práctica en Las Vegas: "El auto estaba inmanejable con la..."

Franco Colapinto fue muy autocrítico luego de cerrar un viernes difícil y expresó su frustración por el flojísimo rendimiento del A525. El duro análisis.

Colapinto cerró P20 y P16 en las prácticas libres del GP de Las Vegas y apuntó al A525.

Franco Colapinto cerró las prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas con más preocupaciones que certezas. El piloto argentino nunca logró sentirse cómodo con su Alpine en las dos tandas del viernes y cerró la jornada con una mezcla de mucha frustración y autocrítica.

El duro análisis de Colapinto tras la segunda práctica en el GP de Las Vegas “El auto tenía muy poco grip atrás, estaba inmanejable, la parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado”, explicó el argentino en diálogo con ESPN. Para la segunda tanda, Colapinto dio un pequeño salto y terminó 16° luego del último puesto en la FP1, pero la mejora no cambió demasiado su sensación negativa.

“No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Me siento bastante incómodo con la goma blanda. Con la media, mejor. Igualmente sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la primera tanda”, reconoció, apuntando al tiempo reducido que afectó la FP2 con banderas rojas provocadas por una alcantarilla floja.

La comparación con Gasly y cómo afectó el choque en la Sprint de Interlagos Remontándose a la fecha pasada en el circuito de Interlagos, Colapinto subrayó: "Tenemos problemas parecidos a los que tenía en Brasil y no los estamos pudiendo solucionar por ahora, pero bueno, hay que trabajar y entender un poco el porqué". Y claro, a la hora de compararse con Pierre Gasly, recordó el accidente que sufrió en la Sprint del GP de Brasil. "La diferencia más grande con Gasly es el chasis. Lamentablemente con el choque en Brasil tuve que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Ojalá que en las próximas carreras vuelva el otro".