El importante cambio en la Liga Mendocina de Fútbol tras la polémica por los certificados truchos

Luego del escándalo por los certificados, la entidad de calle Garibaldi anunció nuevos convenios para la salud de los afiliados.

Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, junto con representantes de las prestadoras médicas.

Luego de la polémica por los certificados apócrifos que terminó con una causa en la justicia, la Liga Mendocina de Fútbol anunció este jueves la firma de dos nuevos convenios con prestadores médicos que fortalecerán el sistema de salud deportiva.

Con el objetivo de consolidar y profesionalizar la atención médica sanitaria de todos los jugadores afiliados a la entidad, la liga rubricó sendos acuerdos con MEBNA (Mutual Empleados Banco Nación) y Attimo Prevención, organismos que estarán encargados de bregar por la salud de los deportistas.

Liga Mendocina de Futbol La firma de los convenios se realizó en el edificio de calle Garibaldi 83 de Ciudad. Según consignaron, el nuevo esquema de prestaciones contará, entre otros beneficios, con controles periódicos, estudios de apto físico, guardia médica pasiva durante los días de partido, realización de cirugías y auditorías médicas y supervisión profesional.

“La salud es prioridad absoluta” Tras la firma de los convenios, Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, comentó que “seguimos profesionalizando cada área de la liga, y la salud de nuestros jugadores es una prioridad absoluta”.