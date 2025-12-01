Comenzó el Mundial Junior de Hockey 2025: con el seleccionado en Chile así será la semana de Las Leoncitas

El Mundial Junior de Hockey 2025 comenzó este lunes en Santiago de Chile con un nuevo formato histórico de 24 selecciones.

El Mundial Junior de Hockey sobre Césped 2025 comenzó este lunes en Santiago de Chile con un clima de expectativa internacional y la promesa de vivir una edición histórica. A las 9 de la mañana, la bocha comenzó a rodar con el Grupo C, quien abrió oficialmente la competencia con el encuentro entre Alemania e Irlanda.

Este año, el torneo marca un hito al ampliar su formato tradicional de 16 a 24 equipos, divididos en seis grupos de cuatro selecciones cada uno. Con esta modificación, las dos mejores de cada zona avanzarán a la siguiente fase, lo que eleva el nivel competitivo y ofrece un escenario más diverso para las potencias emergentes del hockey mundial.

copa mundial junior FIH El campeonato se disputará del 1 al 13 de diciembre en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler, dentro del Parque Estadio Nacional, uno de los complejos deportivos más emblemáticos y modernos de Chile.

La agenda de Las Leoncitas en el Mundial Junior El seleccionado argentino femenino, integra el Grupo B junto con Gales, Zimbabue y Bélgica, y afrontará una fase inicial cargada de desafíos. Esta semana será clave para definir sus aspiraciones de avanzar hacia las instancias decisivas.

Leoncitas prensa cah El entrenador Juan Martín López dio a conocer las jugadoras que integrarán la delegación nacional. PRENSA CAH Los horarios de la fase de grupos de Las Leoncitas serán los siguientes: