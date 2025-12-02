Las Leoncitas debutan en el Mundial Junior de Hockey Chile 2025: horario, rival y cómo ver el partido

Las Leoncitas debutan hoy en el Mundial Junior de Hockey sobre Césped Chile 2025. El equipo dirigido por Juan Martín López enfrenta a Zimbabue a las 20.15.

Llegó el día esperado: Las Leoncitas hacen su debut este martes en el Mundial Junior de Hockey sobre Césped Chile 2025 . El seleccionado argentino, dirigido por Juan Martín López, enfrentará a Zimbabue en su primer desafío dentro del Grupo B.

El encuentro se disputará a las 20.15 en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler , ubicado en el Parque Estadio Nacional, uno de los complejos deportivos más emblemáticos y modernos del país anfitrión.

Los hinchas podrán seguir el partido en vivo a través de Disney+ , disponible mediante el pack premium de la plataforma.

El entrenador definió la lista de jugadoras que representan a la Argentina en esta nueva cita mundialista. Las 18 convocadas son:

Las reservas serán Carolina Lardies y Luciana Peralta.

Grupo de Argentina y el fixture completo de Las Leoncitas

Argentina integra el Grupo B, junto con Gales, Zimbabue y Bélgica, en una fase que promete alta competencia y encuentros determinantes para avanzar a la siguiente etapa.

El cronograma de la fase de grupos será:

2 de diciembre – 20.15 : Argentina vs. Zimbabue

4 de diciembre – 20.15 : Argentina vs. Bélgica

6 de diciembre – 20.15: Argentina vs. Gales

Cobertura exclusiva en Chile

MDZ ya tiene un equipo periodístico en Chile para acompañar a Las Leoncitas durante todo su recorrido en esta nueva aventura mundialista. Habrá cobertura exclusiva, entrevistas y análisis de cada partido rumbo al objetivo de volver a subirse al podio internacional.