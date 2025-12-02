Las Leoncitas debutan en el Mundial Junior de Hockey Chile 2025: horario, rival y cómo ver el partido

Llegó el día esperado: Las Leoncitas hacen su debut este martes en el Mundial Junior de Hockey sobre Césped Chile 2025. El seleccionado argentino, dirigido por Juan Martín López, enfrentará a Zimbabue en su primer desafío dentro del Grupo B.
El encuentro se disputará a las 20.15 en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler, ubicado en el Parque Estadio Nacional, uno de los complejos deportivos más emblemáticos y modernos del país anfitrión.
Los hinchas podrán seguir el partido en vivo a través de Disney+, disponible mediante el pack premium de la plataforma.
Las jugadoras convocadas por Juan Martín López
El entrenador definió la lista de jugadoras que representan a la Argentina en esta nueva cita mundialista. Las 18 convocadas son:
Lucía Ladrón de Guevara, Pilar Pisthon, Sol Guignet, Juana Castellaro, Zoe Díaz, Sol Olalla, Milagros Di Santo, Máxima Duportal, Lourdes Pisthon, Mercedes Artola, Lara Casas, Emma Knobl, Chiara Ambrosini, Victoria Falasco, Delfina Persoglia, Milagros Alastra, Catalina Stamati y Carmen Pucheta.
Las reservas serán Carolina Lardies y Luciana Peralta.
Grupo de Argentina y el fixture completo de Las Leoncitas
Argentina integra el Grupo B, junto con Gales, Zimbabue y Bélgica, en una fase que promete alta competencia y encuentros determinantes para avanzar a la siguiente etapa.
El cronograma de la fase de grupos será:
-
2 de diciembre – 20.15: Argentina vs. Zimbabue
4 de diciembre – 20.15: Argentina vs. Bélgica
6 de diciembre – 20.15: Argentina vs. Gales
Cobertura exclusiva en Chile
MDZ ya tiene un equipo periodístico en Chile para acompañar a Las Leoncitas durante todo su recorrido en esta nueva aventura mundialista. Habrá cobertura exclusiva, entrevistas y análisis de cada partido rumbo al objetivo de volver a subirse al podio internacional.