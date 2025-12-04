Roberto Ayala dio un anticipo sobre la idea de Scaloni con la lista de convocados para el Mundial 2026
La previa del Mundial 2026 empieza a tomar temperatura y uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni dejó en claro cómo imagina la lista mundialista.
Roberto Ayala, mano derecha de Lionel Scaloni en la Selección argentina, dejó varias definiciones clave en una extensa entrevista en la previa al sorteo del Mundial 2026. Desde el cuerpo técnico dejaron claro cómo imaginan la lista, qué esperan del cierre de temporada y por qué la incertidumbre del indefinido cruce por la Finalissima con España incomoda puertas adentro.
Uno de los temas que más incertidumbre generan ante de cada Copa del Mundo es la confección de la lista definitiva. Y en ese sentido, el Ratón Ayala marcó que la nómina final saldrá “seguramente de aquellos que han estado”, una señal fuerte para entender cómo se perfila el plantel que defenderá el título.
Te Podría Interesar
Ayala explicó que la idea del técnico es apoyarse en el grupo que sostiene el ciclo desde hace años. “Va a salir seguramente de aquellos que han estado. Difícilmente se pueda meter uno al final. Es por rendimiento, habrá terminado un semestre espectacular... La idea pasa por ahí, sacarlo del grueso que viene trabajando y ha estado con nosotros, que sabe lo que busca el entrenador”, remarcó.
La confesión de Roberto Ayala sobre la lista de Scaloni para el Mundial
Luego, ante la consulta de Closs, destacó que los citados para el duelo por la Finalissima, en el caso de llevarse a cabo, ya tendrían su lugar asegurado en el Mundial. “Te diría que prácticamente sí, dejemos un porcentaje bajo, pero prácticamente sí”, manifestó ante la consulta periodística.
Ayala descartó que la confección de la nómina esté sujeta a la presencia de los jugadores del ámbito europeo, luego de que le hayan mencionado el caso de Leandro Paredes, quien regresó a Boca: “Al final, es cómo juega, cómo está. Eso nos importa a nosotros, lo dijo el entrenador. Es en qué momento están y si él (Scaloni) ve que están para jugar, los citará, no vendrán sí o sí por estar en el fútbol europeo. Nos alegra el presente de Leandro y deseamos que siga así".
Qué dijo Roberto Ayala sobre la Finalissima contra España
La incertidumbre por la Finalissima frente a España también generó fastidio. El partido, pensado para marzo en Doha, todavía no está confirmado. “No hay nada confirmado. Estamos esperando qué puede suceder con ese partido. Podría ser esa la sede, pero a confirmar. Para nosotros, en cuanto a la organización, no está bueno. Si hay que jugarlo, se jugará”, soltó. Agregó que un cruce tan importante, tan cerca del Mundial, “rompe un poquito la planificación”.
Sobre el cierre, Ayala celebró el regreso de Lisandro Martínez, que el 30 de noviembre volvió a sumar minutos en Manchester United después de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. “Nos puso muy contentos, en la última convocatoria se entrenó con nosotros y nos acompañó. Una alegría enorme por verlo que está bien y que su proceso de recuperación es muy bueno”, contó el exdefensor.