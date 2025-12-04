Roberto Ayala dio un anticipo sobre la idea de Scaloni con la lista de convocados para el Mundial 2026

La previa del Mundial 2026 empieza a tomar temperatura y uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni dejó en claro cómo imagina la lista mundialista.

Roberto Ayala habló del plan de Lione Scaloni, de Messi, de la Finalissima y del estado de Lisandro Martínez.

Roberto Ayala, mano derecha de Lionel Scaloni en la Selección argentina, dejó varias definiciones clave en una extensa entrevista en la previa al sorteo del Mundial 2026. Desde el cuerpo técnico dejaron claro cómo imaginan la lista, qué esperan del cierre de temporada y por qué la incertidumbre del indefinido cruce por la Finalissima con España incomoda puertas adentro.

Uno de los temas que más incertidumbre generan ante de cada Copa del Mundo es la confección de la lista definitiva. Y en ese sentido, el Ratón Ayala marcó que la nómina final saldrá “seguramente de aquellos que han estado”, una señal fuerte para entender cómo se perfila el plantel que defenderá el título.

Ayala explicó que la idea del técnico es apoyarse en el grupo que sostiene el ciclo desde hace años. “Va a salir seguramente de aquellos que han estado. Difícilmente se pueda meter uno al final. Es por rendimiento, habrá terminado un semestre espectacular... La idea pasa por ahí, sacarlo del grueso que viene trabajando y ha estado con nosotros, que sabe lo que busca el entrenador”, remarcó.

La confesión de Roberto Ayala sobre la lista de Scaloni para el Mundial Roberto Ayala dio pistas sobre la lista del Mundial Roberto Ayala dio pistas sobre la lista del Mundial ESPN Luego, ante la consulta de Closs, destacó que los citados para el duelo por la Finalissima, en el caso de llevarse a cabo, ya tendrían su lugar asegurado en el Mundial. “Te diría que prácticamente sí, dejemos un porcentaje bajo, pero prácticamente sí”, manifestó ante la consulta periodística.

Ayala descartó que la confección de la nómina esté sujeta a la presencia de los jugadores del ámbito europeo, luego de que le hayan mencionado el caso de Leandro Paredes, quien regresó a Boca: “Al final, es cómo juega, cómo está. Eso nos importa a nosotros, lo dijo el entrenador. Es en qué momento están y si él (Scaloni) ve que están para jugar, los citará, no vendrán sí o sí por estar en el fútbol europeo. Nos alegra el presente de Leandro y deseamos que siga así".