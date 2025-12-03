La tajante sentencia de Román Vega sobre el interés de River: "Si me llama Gallardo..."

Mientras River mueve el mercado y busca refuerzos para la reconstrucción del plantel, Román Vega habló desde Rusia y dejó frases contundentes.

El futbolista pretendido por Gallardo estuvo a un paso de arribar a River a mitad de año.

River atraviesa días de reconstrucción con el plantel licenciado y la dirigencia alineada detrás de Marcelo Gallardo. Entre los apuntados para reforzar el equipo aparece Román Vega, lateral izquierdo del Zenit, que rompió el silencio desde Rusia y se mostró entusiasmado con la posibilidad de jugar en la Banda, aunque sin acelerar los tiempos.

En las últimas horas trascendió una propuesta inicial del Millonario: un préstamo con opción. Si bien Vega tuvo pocos minutos en el semestre, en Rusia no planeaban largarlo tan rápido. Sin embargo, con la irrupción de River, el panorama cambió: el club ruso estaría dispuesto a negociarlo siempre que recupere los nueve millones de dólares invertidos hace cinco meses.

Román Vega, ¿vuelve a la Argentina o se queda en Rusia? Vega, que busca continuidad y sueña con volver a meterse en el radar de la Selección argentina, dejó frases que encendieron al hincha. “Uno siempre desea que equipos como River se interesen en uno, sería lindo poder jugar en clubes de esa magnitud”, dijo el ex Argentinos. Y sobre un eventual llamado del DT: “Lógicamente que si me llama Gallardo le voy a atender el teléfono, sería una falta de respeto no hacerlo”.

román vega aaaj Vega estuvo cerca de llegar a River, pero Argentinos aceptó la oferta superior del Zenit. Instagram @romaanvega A pesar del entusiasmo que generaron sus palabras, el lateral-volante aplicó cautela. Admitió que valora su lugar en Zenit, aun sin ser titular, y que no quiere apresurar decisiones. “Estoy muy bien acá… estamos al tanto de que junto a Gondou nos vinculan con River, no hemos hablado sobre eso”, señaló.

Con apenas siete presencias en diecisiete partidos de la Premier Liga rusa, Vega reconoció que su mudanza a San Petersburgo pudo haberlo alejado del radar albiceleste. “Creo que estando en Rusia me alejé de la Selección y quiero volver a sentirme importante”, explicó el lateral, que disputó el Mundial Sub 20 en 2023.