El desorbitarte precio que Liverpool de Uruguay le puso a un jugador que quiere Gallardo y qué hará River

River negocia por una de las figuras del conjunto uruguayo y en las últimas horas, el presidente de ese club le puso un exorbitante precio de salida.

El desorbitarte precio que Liverpool de Uruguay le puso a un jugador que quiere Marcelo Gallardo y qué hará River.

River inició negociaciones con algunos futbolistas, por pedido expreso de Marcelo Gallardo, para comenzar a sumar sus primeros refuerzos en este mercado de pases con el objetivo de armar un equipo sumamente competitivo y que vuelva a la senda ganadora en 2026.

El martes por la tarde tuvo reuniones con el entorno de Santiago Ascacíbar, volante y pieza fundamental en el Estudiantes de Eduardo Domínguez, y Fausto Vera, mediocampista del Atlético Mineiro de Sampaoli, y por el momento fueron encuentros positivos.

Ahora, el pasado miércoles por la tarde en Montevideo, Uruguay, se dio una reunión entre Enzo Francescoli, Mariano Barnao y José Luis Palma, presidente de Liverpool de Uruguay, para negociar por la incorporación de Kevin Amaro, lateral derecho uruguayo de 21 años con mucha proyección y facilidad para jugar en otras posiciones, algo que sedujo al Muñeco.

El desorbitarte precio que Liverpool de Uruguay le puso a un jugador que quiere Gallardo Tras concluir con la reunión, el presidente del conjunto uruguayo habló con los medios locales y allí le puso un exorbitante precio de venta al joven futbolista que no solo es pretendido por River sino por otros clubes del continente: "El precio de Kevin Amaro que es el mismo para River que para otros interesados que son clubes importantes es de u$s 10.000 por el 70%", confirmó Palma.