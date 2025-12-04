El desorbitarte precio que Liverpool de Uruguay le puso a un jugador que quiere Gallardo y qué hará River
River negocia por una de las figuras del conjunto uruguayo y en las últimas horas, el presidente de ese club le puso un exorbitante precio de salida.
River inició negociaciones con algunos futbolistas, por pedido expreso de Marcelo Gallardo, para comenzar a sumar sus primeros refuerzos en este mercado de pases con el objetivo de armar un equipo sumamente competitivo y que vuelva a la senda ganadora en 2026.
El martes por la tarde tuvo reuniones con el entorno de Santiago Ascacíbar, volante y pieza fundamental en el Estudiantes de Eduardo Domínguez, y Fausto Vera, mediocampista del Atlético Mineiro de Sampaoli, y por el momento fueron encuentros positivos.
Ahora, el pasado miércoles por la tarde en Montevideo, Uruguay, se dio una reunión entre Enzo Francescoli, Mariano Barnao y José Luis Palma, presidente de Liverpool de Uruguay, para negociar por la incorporación de Kevin Amaro, lateral derecho uruguayo de 21 años con mucha proyección y facilidad para jugar en otras posiciones, algo que sedujo al Muñeco.
El desorbitarte precio que Liverpool de Uruguay le puso a un jugador que quiere Gallardo
Tras concluir con la reunión, el presidente del conjunto uruguayo habló con los medios locales y allí le puso un exorbitante precio de venta al joven futbolista que no solo es pretendido por River sino por otros clubes del continente: "El precio de Kevin Amaro que es el mismo para River que para otros interesados que son clubes importantes es de u$s 10.000 por el 70%", confirmó Palma.
A su vez, se mostró optimista en que las negociaciones con el elenco de Núñez van a prosperar: "Estamos en una etapa inicial. Es el primer encuentro personal con las autoridades de River. Lo único que puedo decir es que las negociaciones continúan. Como pasa en estos casos. Al comienzo hay distancias aparentemente insalvables pero con buena voluntad y cediendo de ambas partes tengo la esperanza de que se llegue a concretar la transferencia”, concluyó.