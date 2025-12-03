Un futbolista del River de Gallardo está muy cerca de dejar el club y otro grande ya preguntó condiciones por él. ¿De quién se trata?

El jugador de River que tiene decidido irse del club y podría pasar a otro grande de Argentina.

Tras un 2025 para el olvido, River Plate comenzó a moverse en el mercado de pases con el objetivo de reforzar el plantel y poder pelear en todos los frentes que dispute el próximo año (por el momento jugaría Copa Sudamericana, pero si Boca sale campeón del Clausura jugará la fase 2 de Libertadores).

Ante ello, la CD del elenco de Núñez, por pedido expreso de Marcelo Gallardo, entabló negociaciones con seis futbolistas que son del gusto del DT: Luciano Gondou, Santiago Ascacíbar, Julio Soler, Fausto Vera, Gianluca Prestianni, Kevin Amaro. Sin embargo, eso no son los únicos movimientos que se darán en el mundo River, ya que a las salidad de algunos "héroes de Madrid" también se podrían sumar las de Paulo Díaz, Sebastián Boselli y Fabricio Bustos.

Este último, que llegó a mitades de 2024 proveniente del Inter de Porto Alegre, no tuvo mucho rodaje desde la llegada del Muñeco al banco de los suplentes y tras completar una pésima temporada, el DT le comunicó que no lo iba a tener en cuenta para el próximo año y que debía buscarse una salida.

Fabricio Bustos Fabricio Bustos está a un paso de irse de River. @fabriibustos Fabricio Bustos se irá de River y un grande ya preguntó condiciones por él Ahora, este miércoles por la mañana, Ariel Senosiain, periodista de TyC Sports y de DSports Radio, comunicó que Fabricio Bustos "tiene decidido irse" de River, por lo que en estos días podría concretarse de manera oficial su adiós definitivo con el cuadro de la Banda.

Con esta noticia, el que se movió rápidamente y ya preguntó condiciones por el lateral derecho fue Independiente. Según informó Sara Skleit, periodista que sigue el día a día de River en TNT Sports, el Rojo se comunicó con el entorno del futbolista para hacerle saber el deseo de contar con él en 2026. Por su parte, desde el lado de Bustos aún siguen evaluando ofertas aunque su idea es seguir en Argentina.