Ariel Holan habló sin filtros tras su salida de Rosario Central: "Tenía muy claro que siempre..."

Un día después de que Rosario Central oficializara su salida, Ariel Holan decidió romper el silencio para explicar los motivos detrás de la "decisión conjunta" que dio por concluido su ciclo como entrenador del club , a pesar del polémico título obtenido por el Canalla.

En diálogo con ESPN, el técnico aseguró: "Desde el día número uno tenía muy claro que siempre, por arriba de todo, está Rosario Central , que es lo que siempre hablamos con Gonzalo (Belloso). Y nosotros, de común acuerdo, dijimos 'bueno, en este momento, lo mejor para lo que viene y lo que continúa es que lleguemos hasta acá y de la mejor manera, como fue todo el proceso'. Y ahí hay un acuerdo total en que era lo mejor para el club", explicó.

Holan detalló que mantuvo “tres reuniones” formales, aunque sostuvo que el contacto con Gonzalo Belloso y Carolina Cristinziano fue permanente. Según él, la decisión no respondió a un único factor: "En este punto no hay una razón determinante, sino un acuerdo entre los tres de que esto era lo mejor para el equipo y lo mejor para el club", afirmó. Su paso dejó un registro de 22 victorias, 13 empates y 7 derrotas en 42 partidos.

El entrenador también resaltó el trabajo realizado durante el año con juveniles y el rol de la estructura formativa. "Se habían alcanzado muchos objetivos y también de cara al futuro del club, porque hay muchos juveniles que trabajaron este año", señaló. Destacó la labor conjunta con el Ferrari, Lussenhoff y los distintos cuerpos técnicos de inferiores.

Holan mencionó nombres propios del semillero y su proyección: "Ustedes vieron a Obando, que es de Quinta División, y también está Verón, un lateral derecho que para mí ya está para jugar en Primera", indicó, y agregó que varios futbolistas están cerca de consolidarse. Para él, se trató de un proceso colectivo: "Hicimos un trabajo en equipo de todo el club que es el puntapié inicial para sentar bases y que Central vuelva a sus fuentes".

El entrenador insistió en que su salida no significa un cierre del proyecto: "Es un proyecto que es un hasta luego", expresó, y subrayó que muchas de las metodologías implementadas seguirán vigentes. También remarcó el crecimiento futbolístico logrado: "Mejoramos en un montón de aspectos y a mí me tocó en esta etapa sentar bases", afirmó.

Ariel Holan rompió el silencio: por qué no hubo continuidad

En ese sentido, Holan profundizó sobre el final de su proceso: "No hay continuidad porque a mí me toca en esta etapa, de un proceso, que ojalá sea de largo plazo", sostuvo. Resaltó la evolución de Central como visitante: "Nosotros sacamos casi 66% de efectividad jugando de visitante", una mejora notable respecto del 25% previo.

Holan consideró que su ciclo cumplió la primera fase del plan deportivo y que lo más conveniente era un recambio: "Me parece que lo mejor que pasó es que yo pueda iniciar esta etapa, y ahora lo mejor para el proyecto que sigue (...) que otro entrenador pueda continuar con esto y yo descansar y pensar", dijo. También comentó que tiene viajes a Europa pendientes y que busca actualizarse tecnológicamente.

Agradecimientos, diferencias y un final abierto

El DT reveló que recibió un fuerte apoyo de sus jugadores y de los hinchas: "Lo único que recibí de Rosario es respeto profesional y de apoyo", destacó. Aunque admitió que hubo “miradas” distintas dentro del proyecto, aseguró que siempre se trataron en un ámbito íntimo y profesional.

"Hay temas que son muy profundos de nuestra organización y yo estoy de acuerdo, como ellos, de llegar al final en este momento", aclaró. También remarcó que la relación con la dirigencia quedó abierta para un futuro regreso: "Quedamos con las puertas abiertas para poder seguir en un futuro", afirmó.

La mirada de Holan sobre el título de 2025

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la reciente designación de Rosario Central como Campeón de Liga de 2025 por haber liderado la Tabla Anual, un título que no estaba previsto. Holan analizó el contexto: "Hay un tema de fondo y un tema de formas", dijo.

El técnico defendió el mérito deportivo: "Fuimos los mejores", aseguró al referirse al rendimiento del año. Explicó que la Tabla Anual era clave por las clasificaciones internacionales y el impacto económico para los clubes. Respecto a la discusión sobre premiaciones, comentó: "Es la cuestión de formas", aunque reafirmó que en lo estrictamente futbolístico el equipo fue superior.

Ariel Holan habló del título de Rosario Central.

Y cerró con una reflexión contundente: "En la cancha nosotros fuimos el mejor equipo de este formato de torneo. La premiación es otra cosa y es un tema de formas, pero en la cancha es inobjetable".