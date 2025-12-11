El DT multicampeón que pica en punta para reemplazar a Ariel Holan en Rosario Central

En Rosario Central ya comienzan a analizar alternativas para sustituir a Holan y habría un claro favorito que viene de dirigir a un grande de Brasil.

Rosario Central sorprendió a todos este jueves al anunciar que Ariel Holan no seguirá siendo el DT del primer equipo. Tras un gran 2025 en el que le quedó primero de la Tabla Anual, con la polémica obtención del campeonato de la Liga Profesional, era de esperarse que continuara en el cargo en 2026, con la Libertadores en el horizonte.

La principal versión que se maneja sobre los motivos de su salida es el mal rendimiento que tuvo el Canalla en los mano a mano, quedando eliminado 3 veces en instancias muy tempranas (4tos del Apertura, 8vos del Clausura y 16avos de la Copa Argentina), 2 de ellas como local y 1 en cancha neutral. Lo cierto es que la prioridad ahora es encontrar un reemplazante a la altura de las expectativas y hay un entrenador multicampeón que pica en punta.

Ramón Díaz sería el principal candidato a dirigir Rosario Central Ramón Díaz, a punto del golpe de nocaut en el Inter de Porto Alegre. Ramón Díaz viene de un mal paso por el Inter de Puerto Alegre. @SCInternacional Se trata nada menos que de Ramón Díaz, que no dirige en el fútbol argentino desde su último paso por River entre 2013 y 2014. Según informó el periodista Matías "Chiquito" García esta tarde por TNT Sports, en Arroyito hay consenso para traerlo al club y el hecho de que actualmente esté sin trabajo juega a su favor.

El Pelado, junto a su hijo Emiliano, vienen de un flojo 2025, en el que fueron echados a principios de año de Corinthians y después tuvieron breves pasos por Olimpia de Paraguay (en donde duraron apenas 40 días y dirigieron solo 7 encuentros) e Inter de Puerto Alegre, del que los despidieron a fines de noviembre. Entre los tres clubes, dirigieron este año 46 partidos, de los que ganaron 19, empataron 14 y perdieron 13.