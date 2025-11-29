Ramón Díaz fue despedido del Inter de Porto Alegre y ya suena otro argentino como posible sucesor

Tras la paliza (1-5) que le propinó Vasco da Gama, y que dejó al equipo de Ramón Díaz en zona de descenso, Inter decidió darle la salida al ex DT de River.

El presente del Inter de Porto Alegre tocó un punto crítico tras la goleada 5-1 sufrida ante Vasco da Gama en Río de Janeiro. El golpe, sumado al triunfo de Santos, empujó al equipo dirigido por Ramón Díaz a la zona de descenso y desató una jornada caliente en Porto Alegre.

A falta de dos fechas, el Colorado quedó envuelto en una pelea dramática por no caer a la Serie B. Con Sport Recife y Juventude ya condenados para 2026, quedan dos lugares en disputa entre Inter, Fortaleza, Santos, Ceará y Vitória.

Tras la derrota, hubo una reunión con los directivos. En ese primer contacto, lo ratificaron. Pero, con el correr de las horas, llegó el volantazo: el club emitió un comunicado anunciando la salida del cuerpo técnico encabezado por el riojano.

El comunicado oficial de Inter de Porto Alegre El comunicado oficial fue directo: la institución informó la finalización del vínculo y agradeció a Díaz y a todo su staff (Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, Diego Pereira y Juan Romanazzi) por los servicios prestados.

O Sport Club Internacional comunica o encerramento do vínculo contratual do técnico Ramon Díaz. Deixam o Clube juntamente com ele o auxiliar Emiliano Díaz, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico… pic.twitter.com/RZY0YrsBzs — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 29, 2025 Mientras en Brasil empieza a tomar fuerza la posibilidad de que Andrés D’Alessandro asuma el mando, el equipo quedará interinamente en manos de Pablo Fernández, asistente técnico, quien dirigirá la práctica de este domingo en el CT Parque Gigante.