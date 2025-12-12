¡Es oficial! Quién será el DT del Tomba si Alejandro Chapini gana las elecciones

Sobre la hora, a nada del comienzo de las elecciones en Godoy Cruz Antonio Tomba , Alejandro Chapini , actual presidente y candidato por la lista Fuerza Tombina, realizó anuncios importantes tratando de inclinar la balanza a su favor.

Este viernes por la noche, se conoció oficialmente que Andrés Yllana será el DT del primer equipo en la Primera Nacional 2026, en caso de que gane su lista. En la misma línea comunicó que Leonel Gancedo será el secretario técnico del club y Jorge Pidal el director deportivo.

"En Fuerza Tombina creemos que los procesos serios necesitan liderazgo, planificación y una idea clara de juego. Por eso presentamos a nuestro Director Técnico propuesto: Andrés Yllana", destacaron en las redes oficiales.

Y resaltaron: "Ex jugador de Selección Argentina, con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional, y Director Técnico con licencia CONMEBOL PRO – UEFA B, Andrés representa el perfil que este club necesita para dar el salto definitivo. Campeón de la Primera Nacional 2024 con Aldosivi, logrando el ascenso a Primera División. Experiencia como entrenador y formador en Argentina, Chile y Europa. Modelo de juego protagonista, con presión, intensidad y organización. Metodología moderna, planificación semanal y análisis integral del rendimiento. Visión de proyecto: equipo, juveniles, patrimonio e identidad de club", fue la carta de presentación del DT realizada por Fuerza Tombina.

"Volver a Primera no es una promesa. Es un proyecto con conducción, método y convicción", manifestaron.

yllana

Al mismo tiempo, sobre Leonel Gancedo destacaron: "De vasta experiencia como futbolista y asesor técnico, ex jugador de Argentinos Juniors y River Plate, con paso por la Selección Argentina, campeón en el fútbol argentino y continental. Se destaca por su gran trabajo en la Secretaría Técnica de River Plate, donde se desempeñó entre 2014 y 2020, participando activamente en tareas de scouting, análisis y planificación deportiva".

Finalmente, de Jorge Pidal resaltaron: "Con una trayectoria construida en clubes y selecciones de distintos continentes, Jorge adquirió una experiencia única que lo transforma naturalmente en un coordinador, capaz de entender el fútbol desde todas sus dimensiones: alto rendimiento, planificación, metodología y gestión de grupos. Su recorrido internacional -en Argentina, Sudamérica, Medio Oriente y selecciones nacionales- le dio una visión global del juego, fundamental para ordenar procesos, articular áreas y alinear a todos bajo una misma identidad futbolística.

Los candidatos de Mansur y Sajú

Con anticipación a Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú ya habían comunicado quiénes serían sus entrenadores en caso de ganar las elecciones. Para Pepe, candidato por Unidad Tombina, el DT es Mariano Toedtli, mientras que para la tercera lista debe continuar Omar Asad.