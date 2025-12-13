Godoy Cruz lanza actividades gratuitas de verano para personas mayores

La Municipalidad de Godoy Cruz presentó una amplia agenda de actividades gratuitas destinada a personas mayores y a personas con discapacidad que no formen parte del programa Escuela de Verano . Las propuestas comenzarán el 16 de diciembre y se extenderán a lo largo de toda la temporada estival 2026.

Las clases y talleres se llevarán a cabo en distintos poli sociales y deportivos, parques y espacios verdes del departamento. A estos puntos se suman el Centro de Actividades para Personas Mayores (CAPeM) y el Gimnasio Terapéutico, espacios especialmente acondicionados para el desarrollo de actividades inclusivas.

Desde el municipio destacaron que el objetivo central es “promover hábitos saludables, sociabilización y recreación en entornos accesibles y seguros”, fortaleciendo el bienestar físico y emocional de las personas participantes.

Entre las propuestas se encuentra la gimnasia preventiva, que se desarrollará los lunes en el Parque Margarita Malharro de Torres y el Parque Benegas, a las 8:30; en el Espacio Verde Luis M. Pescarmona y el Parque San Vicente, a las 10:30; y en el Poli social y deportivo N°2 CEC, de 9 a 12. Los sábados, las clases tendrán lugar en el Parque de los Niños, a las 8:30.

El yoga se dictará en el CAPeM (Derqui y Mármol) los lunes y miércoles, a las 8:30, y los martes, a las 11. En tanto, en el Gimnasio Terapéutico, habrá clases los martes, a las 17. Por su parte, pilates se desarrollará en el Gimnasio Terapéutico, ubicado en el Hiper Libertad, ala norte, los martes y jueves, a las 16.

Además, el folclore formará parte de la propuesta estival y se dictará en el CAPeM los lunes, a las 16:30.

Propuestas para ejercitar cuerpo y mente

En el CAPeM se llevarán adelante diversas actividades recreativas, como estimulación cognitiva (viernes a las 9), tejo (martes y jueves, a las 18), tenis de mesa (martes y jueves, a las 18) y truco (lunes y jueves, a las 17:30).

En paralelo, el Gimnasio Terapéutico ofrecerá clases de actividad física adaptada para personas con discapacidad, que se desarrollarán los lunes y miércoles, a las 17:30.

Más propuestas durante el verano

Durante la temporada continuará el Espacio de Psicomotricidad, con turno previo. Para participar, los vecinos deberán consultar la disponibilidad en la Dirección de Políticas Inclusivas. Asimismo, seguirá activo el servicio de Fisioterapia para personas sin obra social.

En este caso, los turnos correspondientes al mes de enero se entregarán el 29 de diciembre, desde las 8, de manera presencial. Las personas interesadas deberán concurrir con derivación o pedido médico a las oficinas municipales ubicadas en el Hipermercado Libertad, ala norte.

Inscripciones e información

La inscripción para nuevos participantes se realizará de forma presencial, en los días y horarios en los que se desarrolla cada actividad. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Políticas Inclusivas al 442 9351.