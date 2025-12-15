Finalissima: el duelo entre la Selección argentina y España ya tiene fecha y sede confirmadas
El presidente de la federación española aseguró que el acuerdo con UEFA ya está cerrado y que solo resta hacerlo oficial.
La Finalissima entre la Selección argentina y España comienza a ordenarse en la agenda internacional. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, aseguró que el acuerdo con UEFA ya está cerrado y que el partido se disputará el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, a la espera de la confirmación formal.
“Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, aseguró Louzán en declaraciones a medios españoles. Además, explicó que solo resta la confirmación formal para que el encuentro quede oficializado, algo que se daría en los próximos días.
De acuerdo a lo expresado por el dirigente, el cruce entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa se disputará en marzo, dentro de la ventana FIFA. Por ahora, no se difundieron detalles oficiales sobre sede ni horario.
Por qué juegan Argentina y España la Finalissima
El torneo enfrenta al campeón vigente de la Copa América con el de la Eurocopa. Como la Albiceleste y la Roja se consagraron en 2024, serán quienes disputen el trofeo en cancha neutral.
La Finalissima volvió al calendario internacional en 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Italia en Wembley. Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan para darle continuidad a este partido que enfrenta a los campeones continentales y que ganó peso en la agenda internacional.
Cuántas veces ganó Argentina la Finalissima
La Selección argentina obtuvo este título en dos oportunidades: en 1993, cuando venció a Dinamarca por penales en Mar del Plata en la entonces Copa Artemio Franchi, y en 2022, con el 3-0 ante Italia en Londres.
En paralelo, en medios africanos trascendió la posibilidad de que Argentina dispute un amistoso ante Senegal en la misma fecha FIFA de marzo, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.