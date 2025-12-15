Finalissima: el duelo entre la Selección argentina y España ya tiene fecha y sede confirmadas

El presidente de la federación española aseguró que el acuerdo con UEFA ya está cerrado y que solo resta hacerlo oficial.

La Finalissima entre Argentina y España ya tiene sede y fecha confirmada. Foto: UEFA y Paladar Negro

La Finalissima entre la Selección argentina y España comienza a ordenarse en la agenda internacional. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, aseguró que el acuerdo con UEFA ya está cerrado y que el partido se disputará el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, a la espera de la confirmación formal.

“Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, aseguró Louzán en declaraciones a medios españoles. Además, explicó que solo resta la confirmación formal para que el encuentro quede oficializado, algo que se daría en los próximos días.

De acuerdo a lo expresado por el dirigente, el cruce entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa se disputará en marzo, dentro de la ventana FIFA. Por ahora, no se difundieron detalles oficiales sobre sede ni horario.

Finalissima Argentina España el 27 de Marzo en Qatar. Se anunciará en las próximas horas. pic.twitter.com/PnoLbgdoiN — Esteban Edul (@estebanedul) December 15, 2025 Por qué juegan Argentina y España la Finalissima finalissima La Finalissima entre Argentina y España vuelve a escena. Archivo El torneo enfrenta al campeón vigente de la Copa América con el de la Eurocopa. Como la Albiceleste y la Roja se consagraron en 2024, serán quienes disputen el trofeo en cancha neutral.

La Finalissima volvió al calendario internacional en 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Italia en Wembley. Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan para darle continuidad a este partido que enfrenta a los campeones continentales y que ganó peso en la agenda internacional.