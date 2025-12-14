Revelan un nuevo e impactante detalle sobre la Finalissima entre Argentina y España

Medios españoles informaron acuerdos económicos y posibles sedes que acercan la Finalissima entre la Albiceleste y la Roja.

En Argentina, la disputa de la Finalissima frente a España aparece envuelta en dudas. Se habla de falta de acuerdos económicos y de la intención de los entrenadores de no exponer a sus equipos a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.

A ese escenario se suma el posible cruce entre ambas selecciones en los 16avos de final, surgido del sorteo realizado el pasado 5 de diciembre, un factor que reforzó la postura tanto de Lionel Scaloni como de Luis De la Fuente de priorizar el cuidado de sus planteles.

Sin embargo, desde España la mirada es diferente y mucho más optimista. En la Península Ibérica sostienen que, si UEFA y Conmebol junto a AFA y RFEF logran cerrar los detalles pendientes, el partido representa una oportunidad ideal para enfrentar a dos de los principales candidatos a llegar a la final del Mundial, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los detalles sobre la Finalissima que llegan desde España En ese contexto, el diario AS aportó información que alimenta la posibilidad de que la Finalissima se dispute en la próxima fecha FIFA de marzo. Según el medio español, la Real Federación Española de Fútbol ya habría avanzado en las negociaciones correspondientes.

De acuerdo a esa versión, la RFEF percibiría 3 millones de euros por el enfrentamiento con la Selección argentina, cifra que fue calificada como el “mayor caché de la historia por un solo partido”.