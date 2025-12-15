Los 4 nombres que baraja Riquelme para ser el nuevo ayudante de Úbeda en caso de seguir en Boca

Si bien todavía no está confirmada su continuidad, Juan Román Riquelme analiza seriamente sumar una voz extra al cuerpo técnico de Claudio Úbeda para 2026.

El futuro de Claudio Úbeda es un tema que mantiene en vilo al mundo Boca. Si bien estaba todo dado para su continuidad, la dura eliminación ante Racing en semifinales del Torneo Clausura cambió el panorama y ya nadie se anima a confirmar que el DT siga al frente del Xeneize en 2026.

Más allá de eso, el paso de las horas juega a favor del Sifón y hay grandes chances de que la dirigencia lo termine ratificando en el cargo. No obstante, si eso finalmente ocurre, Juan Román Riquelme tiene decidido incorporar un nuevo integrante a su cuerpo técnico.

Los dos nombres que integran la lista principal de Riquelme Dentro de los cuatro nombres que baraja el presidente como posibles ayudantes, los que pican en punta son Leandro Gracián y Pablo Ledesma. Ambos supieron vestir la camiseta de Boca y también trabajaron en el club una vez que se retiraron del fútbol. De hecho, el primero de ellos supo ser la mano derecha de Hugo Ibarra en 2022-23.

Ibarra, Pompei y Gracián en la práctica Foto: Prensa Boca Juniors Ibarra, Pompei y Gracián en una práctica de Boca en 2023. Foto: Prensa Boca Juniors Este año, el Tano hizo un campañón como técnico de Deportivo Madryn (fue puntero de su zona, pero perdió las dos finales por el ascenso a Primera) y, tras su salida del club chubutense, rechazó ir a San Martín de Tucumán cuando ya tenía todo arreglado para poner el gancho -¿acaso un indicio de que espera el llamado de Román?-. En el caso puntual de Ledesma, llegó a las Inferiores del Xeneize en 2021 y actualmente dirige a la Sexta, con Daniel “Cata” Díaz como ladero.