La sorpresiva decisión que tomó Max Verstappen de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Max Verstappen atraviesa una etapa de cambios en su carrera deportiva luego de no lograr retener el campeonato mundial de Fórmula 1 en 2025. El neerlandés, que venía de dominar la categoría durante varias temporadas consecutivas, se vio obligado a dejar atrás uno de los símbolos más fuertes de su reciente hegemonía.

Desde su consagración inicial, el piloto de Red Bull había construido una identidad clara dentro de la parrilla, tanto por sus resultados como por las decisiones que marcaron su recorrido en la Máxima. Sin embargo, el nuevo escenario competitivo y reglamentario de la Fórmula 1 lo llevó a replantear aspectos que parecían inamovibles.

La pérdida del título frente a Lando Norris no solo significó un golpe deportivo, sino también la necesidad de resignar privilegios que solo ostenta el campeón del mundo, entre ellos el derecho exclusivo a utilizar el dorsal número uno durante la temporada siguiente.

Con ese contexto, Verstappen confirmó que no regresará al histórico #33, número que utilizó desde su llegada a la Fórmula 1 en 2015 hasta la obtención de su primer campeonato en 2021. En su lugar, el neerlandés optó por el #3 como su nuevo número de carrera para la temporada 2026.

La elección tiene un valor simbólico especial para Verstappen , ya que siempre consideró al 3 como su número de la suerte. No pudo utilizarlo al inicio de su trayectoria porque pertenecía a Daniel Ricciardo , motivo por el cual eligió el #33 para “añadir el doble de suerte”. Ese dorsal lo acompañó durante sus primeros años en la categoría y quedó asociado a su ascenso a la cima.

verstappen 33 Ni el #1 ni el #33: la llamativa elección de Max Verstappen para la temporada 2026.

Durante las últimas cuatro temporadas, Verstappen compitió con el #1 como campeón del mundo vigente. Al perder la lucha por el título 2025, ese número fue reclamado por Norris, lo que abrió la puerta a una decisión inesperada, facilitada además por un cambio reglamentario de la Comisión de F1 que ahora permite a los pilotos modificar su número de carrera.

Un cambio reglamentario y una estadística llamativa

Otro factor clave fue la situación del #3, que pertenecía a Ricciardo. Aunque el australiano finalizó su carrera en septiembre de 2024 y conservaba en teoría los derechos durante dos años, la Comisión de F1 habilitó la posibilidad de renunciar antes a esos números. Ricciardo dio su aprobación y despejó el camino para Verstappen.

“No será el número 33”, explicó el neerlandés en su entrevista de fin de año con Viaplay. “Mi número favorito siempre ha sido el 3, aparte del número 1. Ahora podemos cambiar, así que será el número 3.

“El número 33 siempre estuvo bien, pero simplemente me gusta más un solo 3 que dos. Siempre dije que representaba doble suerte, pero ya he tenido mi suerte en la Fórmula 1”, concluyó el cuatro veces campeón del mundo y ganador de 71 grandes premios.

Más allá de lo simbólico, el #3 carga con una curiosa estadística en la historia reciente de la Fórmula 1. Desde la introducción de los números fijos por temporada en la década de 1970, solo consiguió dos títulos mundiales: Jacques Villeneuve en 1997 y Michael Schumacher en 2000. Un dato que añade un condimento extra a la sorpresiva decisión de Verstappen de cara a 2026.