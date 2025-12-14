El brutal sincericidio de Lando Norris por sus declaraciones contra Hamilton y Verstappen: "Desearía..."

Poco después de consagrarse campeón de la Fórmula 1 en Abu Dabi, Lando Norris se tomó un momento para reflexionar sobre algunas polémicas declaraciones que realizó en el pasado, especialmente aquellas vinculadas a Lewis Hamilton y Max Verstappen .

En 2020, el piloto británico había minimizado el impacto de la histórica 91ª victoria de Hamilton , que lo igualó con Michael Schumacher. “Solo me alegro por él, nada más. No significa nada para mí. Está en un coche que básicamente debería ganar todas las carreras”, había dicho entonces.

La relación con Hamilton volvió a tensarse en 2024, tras la carrera de Hungría. Luego de que el siete veces campeón del mundo destacara el rendimiento de McLaren, Norris respondió: “Tú tenías un coche rápido hace siete años”, y más tarde agregó: “Tú tenías un coche rápido y lo aprovechaste al máximo, ahora lo hacemos nosotros”.

Además, Norris también apuntó contra Max Verstappen : “Max es en general muy entendido, pero también hay muchas cosas de las que dice tonterías. Esto también es típico de Red Bull: el enfoque agresivo y decir tonterías todo el tiempo”, lanzó en su momento.

Sin embargo, con el campeonato ya en su poder, el británico adoptó un tono mucho más reflexivo. “Sé que a veces digo cosas estúpidas, y a veces digo cosas sobre Max, o he dicho cosas en el pasado -de las que todo el mundo habla- sobre Lewis”, reconoció Norris en declaraciones citadas por Motorsport. “De algunas cosas me arrepiento y desearía poder retractarme, que nunca hubieran salido de mi boca”.

Respeto, sinceridad y autocrítica

Más allá de la dureza de ciertos comentarios, Norris aseguró que el respeto siempre estuvo presente. “Respeto mucho a Oscar (Piastri). Respeto mucho a Max”, explicó, antes de referirse especialmente a Hamilton: “Intento respetar a Lewis lo máximo posible: es siete veces campeón del mundo. Es el mejor piloto, comparable a Schumacher, que ha pilotado en la Fórmula 1. Yo ni siquiera me acerco a él, puede que nunca me acerque. Sueño con cosas así. Soñé con el día de hoy, y conseguí uno de esos siete (títulos)”.

Finalmente, el campeón fue sincero sobre cómo vive esos momentos de tensión: “¿Y me arrepiento de algunos de los comentarios que pude haber hecho en las salas de enfriamiento o donde sea? Sí”, admitió. “Pero muchas cosas suceden en el calor del momento. Y en cuanto lo digo, ya estoy pensando: ‘¿Por qué he dicho eso?’. Siempre intento ser lo más sincero posible. Siempre intento decir la verdad. Intento no dar nunca una impresión equivocada”.