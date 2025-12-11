Cuándo y cómo ver la premiación de Lando Norris, flamante campeón de la Fórmula 1

La gala se llevará a cabo en Tashkent (Uzbekistán), una sede inédita para el evento, que continúa rotando por distintas ciudades del mundo. Será una ocasión única para ver reunidos a los campeones de las categorías que funcionan bajo la órbita de la FIA.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, en un encuentro que reunirá a los pilotos, jefes de equipo y representantes de los campeonatos más prestigiosos del automovilismo global.

Para los fanáticos de América Latina, el evento podrá verse desde Argentina a partir de las 15:00. La transmisión será completamente gratuita y estará disponible a través del canal oficial de la FIA en YouTube , lo que permitirá seguir en vivo cada una de las distinciones.

Además de Norris , recibirán sus trofeos los campeones del Campeonato Mundial de Rally, del Mundial de Resistencia, de la Fórmula E, del karting y de otras competencias reguladas por la FIA. Como cada año, también se entregarán reconocimientos especiales como Acción del Año, Novato del Año, Oficial Destacado y los premios institucionales de la Presidencia.

trofeo f1 El campeón de la Fórmula 1 no recibe un fondo económico, pero sí un trofeo histórico. Motorsports

Una tradición anual con nuevas categorías en 2025

La gala de premiación, que anteriormente pasó por sedes como Montecarlo, París, Doha, Viena, Estambul, Bakú y Kigali, desembarca en Tashkent con varias novedades. En esta edición se incorporan dos categorías adicionales dentro de los Premios del Presidente de la FIA, creados para “reconocer y celebrar la excelencia, la creatividad y el impacto positivo en la comunidad de los Clubes Miembros de la FIA de todo el mundo”.

Las nuevas distinciones son Excelencia en la Comunicación y Logro Nacional en el Deporte del Motor. El primer premio fue otorgado a la Specialty Equipment Market Association (SEMA) por su “campaña nacional de defensa del derecho de los estadounidenses a elegir vehículos de combustión interna, híbridos o eléctricos”.

Con un escenario renovado y la presencia del flamante campeón del mundo, la ceremonia de la FIA 2025 se posiciona como uno de los cierres del año más esperados por los seguidores del automovilismo.