Cuándo y cómo ver la premiación de Lando Norris, flamante campeón de la Fórmula 1
La FIA celebrará su gala anual 2025 en Tashkent y uno de los momentos más esperados será la entrega del trofeo a Lando Norris.
La tradicional ceremonia de entrega de premios de la FIA tendrá este año un condimento especial: será la primera vez que Lando Norris suba al escenario como campeón del mundo de Fórmula 1. El piloto de McLaren, que se convirtió en el 35º monarca de la categoría tras su tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi, recibirá su trofeo junto a los vencedores de otras disciplinas del automovilismo internacional.
La gala se llevará a cabo en Tashkent (Uzbekistán), una sede inédita para el evento, que continúa rotando por distintas ciudades del mundo. Será una ocasión única para ver reunidos a los campeones de las categorías que funcionan bajo la órbita de la FIA.
Te Podría Interesar
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, en un encuentro que reunirá a los pilotos, jefes de equipo y representantes de los campeonatos más prestigiosos del automovilismo global.
Cuándo y cómo ver la premiación de Lando Norris
Para los fanáticos de América Latina, el evento podrá verse desde Argentina a partir de las 15:00. La transmisión será completamente gratuita y estará disponible a través del canal oficial de la FIA en YouTube, lo que permitirá seguir en vivo cada una de las distinciones.
Además de Norris, recibirán sus trofeos los campeones del Campeonato Mundial de Rally, del Mundial de Resistencia, de la Fórmula E, del karting y de otras competencias reguladas por la FIA. Como cada año, también se entregarán reconocimientos especiales como Acción del Año, Novato del Año, Oficial Destacado y los premios institucionales de la Presidencia.
Una tradición anual con nuevas categorías en 2025
La gala de premiación, que anteriormente pasó por sedes como Montecarlo, París, Doha, Viena, Estambul, Bakú y Kigali, desembarca en Tashkent con varias novedades. En esta edición se incorporan dos categorías adicionales dentro de los Premios del Presidente de la FIA, creados para “reconocer y celebrar la excelencia, la creatividad y el impacto positivo en la comunidad de los Clubes Miembros de la FIA de todo el mundo”.
Las nuevas distinciones son Excelencia en la Comunicación y Logro Nacional en el Deporte del Motor. El primer premio fue otorgado a la Specialty Equipment Market Association (SEMA) por su “campaña nacional de defensa del derecho de los estadounidenses a elegir vehículos de combustión interna, híbridos o eléctricos”.
Con un escenario renovado y la presencia del flamante campeón del mundo, la ceremonia de la FIA 2025 se posiciona como uno de los cierres del año más esperados por los seguidores del automovilismo.