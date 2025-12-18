La honestidad brutal de Steve Nielsen sobre la falta de puntos de Colapinto en Alpine: "La realidad es que..."

Franco Colapinto no logró sumar puntos en su primera temporada como piloto de Alpine en la Fórmula 1 , pero desde la cúpula del equipo francés salieron a respaldarlo. Steve Nielsen , director deportivo de la escudería, fue contundente al explicar que el principal problema estuvo en la falta de rendimiento del monoplaza durante el campeonato 2025.

El piloto argentino había dejado buenas señales en su estreno en la máxima categoría durante 2024, cuando debutó con Williams en el Gran Premio de Italia y, apenas una carrera después, consiguió meterse en Q3 y sumar sus primeros puntos en Azerbaiyán. Más adelante, volvió a destacarse con una clasificación entre los diez mejores en la sprint de Austin y un nuevo ingreso en zona de puntos en el Gran Premio de Estados Unidos.

Ese antecedente alimentó las expectativas cuando Colapinto fue confirmado como titular de Alpine a partir de la séptima fecha de 2025. Para entonces, Jack Doohan no había logrado ingresar en Q3 ni sumar puntos, mientras que Pierre Gasly había sido el único en rescatar resultados destacados para el equipo, con tres apariciones en la última tanda de clasificación y un séptimo puesto en Bahréin.

Colapinto necesitó varias carreras para adaptarse al Alpine A525, un auto completamente nuevo para él. Durante ese proceso, Gasly logró apariciones esporádicas en Q3 y sumó puntos en España, Gran Bretaña y Bélgica, mientras el argentino continuaba en etapa de aprendizaje.

El punto de inflexión llegó en el Gran Premio de Hungría, cuando Colapinto mostró un progreso claro . Sin embargo, para ese momento Alpine ya había perdido terreno frente a sus rivales directos tras tomar la decisión estratégica de frenar de manera temprana el desarrollo del coche y concentrar todos sus recursos en el cambio reglamentario previsto para 2026. En ese tramo final del año, Gasly apenas pudo sumar puntos en una sola carrera, en Brasil, dentro de los últimos 11 fines de semana de competencia.

Franco Colapinto Alpine Steve Nielsen respaldó a Colapinto pese a cerrar el año sin puntos. @AlpineF1Team

La falta de resultados dejó a Colapinto sin unidades al cierre de la temporada, una situación que solo compartió con Doohan entre los pilotos que disputaron el campeonato 2025. El escenario pudo haber sido distinto en el Gran Premio de los Países Bajos, donde una demora de Gasly —con neumáticos duros muy desgastados— en cederle la posición a Colapinto, que venía con blandos nuevos, redujo las chances del argentino de atacar al Haas de Esteban Ocon, que finalizó décimo por escaso margen.

Steve Nielsen apuntó al A525

Consultado en el Gran Premio de Abu Dhabi sobre si el cambio de Doohan por Colapinto había sido acertado a la luz de los resultados, Nielsen no dudó en señalar a la falta de competitividad del auto como la causa principal. "Creo que la realidad brutal es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido para sumar puntos", afirmó el británico. En la misma línea, el directivo destacó el nivel de ambos pilotos por encima del rendimiento del monoplaza.

"Creo que los dos pilotos que tenemos ahora son mejores que el coche y, en las pocas ocasiones en las que el coche ha sido lo bastante bueno para pelear en esa zona, tuvimos una en Brasil, donde Pierre clasificó razonablemente bien y corrió razonablemente bien, y luego otra en Las Vegas, donde creo que estuvimos bien".

Nielsen insistió en que el desafío de Alpine pasa por construir un monoplaza más competitivo de cara al futuro. "Creo que cuando el coche es bueno, los pilotos son perfectamente capaces de ofrecer lo que el coche puede dar, ambos pilotos. Necesitamos hacer un coche mucho mejor en 2026 y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo".

steve nielsen alpine Steve Nielsen, director deportivo de la escudería, fue contundente al hablar del rendimiento del Alpine en 2025. X @alpineclub_esp

Alpine, con el foco en 2026

Por último, el director deportivo reconoció que el equipo subestimó el ritmo de desarrollo de algunos rivales, lo que agravó la pérdida de rendimiento en la segunda mitad del año. "Creo que Haas llevó un desarrollo incluso tan tarde como Austin, lo cual nos sorprendió bastante. Así que, por desgracia, la decisión que tomamos de cambiar pronto, aun sabiendo que sería difícil, en realidad ha sido más difícil de lo que pensábamos".

Nielsen cerró con una reflexión sobre la apuesta a largo plazo de Alpine: "Seguimos los desarrollos de los demás lo mejor que podemos, vemos qué piezas nuevas traen y tenemos un seguimiento, y estamos más o menos en el fondo porque hicimos el cambio pronto y los demás siguen trayendo actualizaciones, así que somos plenamente conscientes sobre por qué estamos donde estamos. Es doloroso, pero con suerte es por el bien mayor y el año que viene veremos si hemos tomado la decisión correcta".