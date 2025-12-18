La confesión del Papu Gómez sobre el duro momento vivido durante el doping: "Algunas personas desaparecieron"

El día del 3° aniversario del Mundial de Qatar, Alejandro Gómez dio una entrevista a corazón abierto en la que relató cómo transitó sus dos años de sanción por dopaje.

Alejandro Gómez volvió a hablar públicamente y sus fuertes declaraciones volvieron a poner el foco en uno de los episodios más duros de su carrera. A tres años de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, el Papu repasó cómo atravesó la sanción por doping que lo mantuvo alejado del fútbol por más de dos años.

La cruda confesión del Papu Gómez tras cumplir la sanción por doping En diálogo con La Gazzetta dello Sport, el volante de 37 años contó cómo fue enfrentar ese largo período sin competencia y entrenando en soledad. " Algunas personas desaparecieron. Otras, y no me lo esperaba, se mantuvieron muy cerca de mí", confesó. A su vez, agregó una reflexión que dejó en claro el impacto emocional del golpe: "A veces, las cosas malas que te pasan sirven para comprender quién realmente quiere estar a tu lado y quién no. He comprendido muchas cosas".

Más allá de lo deportivo, Gómez reconoció que debió pedir ayuda psicológica porque “había entrado en un bucle del que no podía salir” y valoró el acompañamiento de familia. "Yo era mi preparador físico, mi entrenador y mi entrenador mental", remarcó.

Papu Gómez levantó la Copa del Mundo, pero ahora podría perder la medalla. Foto: Instagram Papu Gómez levantó la Copa del Mundo y luego fue sancionado por doping. Igual, no le quitaron la medalla. Foto: Instagram Tras meses de espera, el argentino volvió a pisar una cancha el 24 de noviembre y el sábado 13 de diciembre fue titular por primera vez en el Padova, equipo que compite en la Serie B de Italia. Lejos de pensar en el retiro, dejó en claro que todavía tiene objetivos por delante: “Si todo va bien, quiero jugar tres o cuatro años más. Quiero disfrutar del fútbol”.