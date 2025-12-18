¡Arde San Lorenzo! Moretti y Constantino se carearon en vivo en un programa: la pelea completa

La crisis institucional de San Lorenzo sumó un episodio explosivo con un cruce en vivo entre Marcelo Moretti y Sergio Constantino durante el programa partidario La Cicloneta, conducido por el periodista Leandro "Gurí" Alves. El careo dejó al descubierto la interna dirigencial y elevó aún más la tensión en un club atravesado por denuncias, renuncias y acefalía.

El enfrentamiento se dio luego de que trascendieran los nombres de posibles integrantes de una Comisión Directiva transitoria, tras la renuncia de más de 10 dirigentes y el escenario de acefalía. Según informó San Lorenzo Primero, los candidatos que se presentarán ante la Asamblea de Representantes serían Sergio Constantino, César Francis y Manuel Agote.

Constantino, vocal opositor en la gestión de Moretti y uno de los nombres con más chances para presidir el gobierno transitorio, protagonizó un fuerte intercambio con el expresidente en el aire. El eje del debate fue la legalidad del acta de la última reunión de Comisión Directiva.

“Marcelo, ¿por qué planteás la nulidad del acta de la reunión de CD?”, preguntó Constantino. La respuesta de Moretti fue directa: “Porque hicieron un desastre el otro día, Sergio. Vos sabés que es todo trucho, vos lo sabés”.

El tono fue subiendo con interrupciones constantes y reproches cruzados. “Hacete cargo del desastre que hiciste”, le lanzó en reiteradas oportunidades Constantino, quien además cuestionó la gestión económica: “De los 25 palos que entraron en el club no bajaste nada, contrataste y pagaste comisiones a lo loco donde hay cosas que no están claras”.

En otro tramo, Constantino apuntó a supuestas deudas e inhibiciones: “¿Podés explicar la inhibición de Donato Larrosa?, que nunca jugó en San Lorenzo y tenemos que pagarle a la FIFA 275 mil dólares de un tipo que nunca jugó. ¿No suena extraño?”.

Moretti respondió sin filtro: “Hacé las denuncias que quieras, me cago de risa porque no hemos pagado nada de más, al contrario”. Además, dejó una frase que generó impacto: “Tal vez cometí un error, armé un grupo de Comisión Directiva un poco débil, que tal vez no tiene el coraje que tengo yo”.

La segunda parte completa del fuerte cruce Moretti vs Constantino

Moretti vs Constantino Parte 2 La Cicloneta

El cierre fue aún más tenso cuando Moretti lanzó una acusación personal contra Constantino por el tema de las renuncias y las licencias para declarar la acefalía del club: “Me consta porque me lo dijo Carina Farías llorando, la presionaste para que se pida licencia en San Lorenzo. Hacete cargo por favor de las cosas”.

En el final de la charla caliente, ambos dirigentes quedaron en encontrarse en vivo con los periodistas que conducen el programa y presentar toda la documentación correspondiente. El fuerte intercambio dejó expuesta una interna cada vez más áspera y un club sumido en la incertidumbre.