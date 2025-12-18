A tres años de Qatar 2022: los emotivos mensajes de Lionel Messi y los campeones del mundo

Pasa el tiempo, pero la emoción permanece intacta. Hoy, 18 de diciembre, se cumplen tres años de la inolvidable consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 , una gesta que marcó a fuego la historia del fútbol nacional y el corazón de millones de hinchas.

Desde el inesperado debut con derrota ante Arabia Saudita hasta la final épica frente a Francia , el recorrido fue tan dramático como glorioso. La imagen de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo y la multitud celeste y blanca colmando las calles del país siguen siendo símbolos imborrables de aquella conquista.

Como ocurre cada aniversario, los protagonistas de esa hazaña comenzaron a compartir en redes sociales mensajes, imágenes y videos para revivir uno de los días más felices del deporte argentino.

El mensaje más esperado llegó desde Lionel Messi, quien compartió una historia breve pero cargada de significado. "Tres años de las (tres estrellas) ", escribió el capitán, evocando la publicación que había realizado aquel histórico 18 de diciembre de 2022.

Ángel Di María, autor del primer gol en la final ante Francia, eligió recordar la consagración con un video institucional difundido por la AFA. Junto a las imágenes, el rosarino dejó una frase que resume el sentir colectivo: "Qué lindo es ser argentino. Feliz aniversario".

El posteo de Ángel Di María por los tres años del título en Qatar El posteo de Ángel Di María por los tres años del título en Qatar

Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul apeló a una imagen emblemática para rememorar el título mundial. Fiel a su estilo emotivo, acompañó la publicación con un mensaje contundente: "Todo valió la pena. Hoy, 3 años de aquel día! GRACIAS".

de paul El posteo de Rodrigo de Paul en Instagram por un nuevo aniversario del título obtenido en el Mundial de Qatar 2022.

Lautaro Martínez

Lautaro Martínez fue uno de los primeros en sumarse al aniversario. El delantero compartió un video con los mejores momentos del Mundial y dos imágenes históricas besando la Copa del Mundo, en una clara muestra del orgullo que aún perdura.

El recuerdo de Lautaro Martínez a tres años de la conquista en Qatar El recuerdo de Lautaro Martínez a tres años de la conquista en Qatar

Leandro Paredes

Leandro Paredes también recordó Qatar 2022 con dos fotos significativas y una frase que resume el impacto eterno de aquella conquista: "Somos campeones del mundo!!! Hace tres años y para toda la vida".

posteo paredes El recuerdo de Paredes por los tres años del título obtenido en Qatar. Instagram @leoparedes20

Enzo Fernández

Enzo Fernández reaccionó a una publicación del Chelsea que destaca su consagración mundial con la Selección argentina. El club señaló: "Un día como hoy, Enzo Fernández ganó la Copa del Mundo con Argentina".

enzo fernández La reacción de Enzo Fernández a un posteo del Chelsea. Instagram @enzojfernandez

Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister eligió revivir una de las jugadas más emblemáticas de la final: el gol de Ángel Di María ante Francia. Protagonista clave en esa acción, el mediocampista compartió el recuerdo de ese momento decisivo que quedó grabado en la historia.

Así recordó Mac Allister la hazaña en Qatar Así recordó Mac Allister la hazaña en Qatar

Paulo Dybala

Paulo Dybala optó por un recuerdo más artístico y simbólico. La imagen de la Copa del Mundo, aquella que levantó y besó tras la final en el estadio Lusail, fue el eje de su homenaje a tres años del título.

dybala La historia que compartió Dybala por los tres años de la consagración en Qatar. Instagram @paulodybala

Germán Pezzella

Germán Pezzella replicó en sus historias un posteo de River dedicado a los campeones del mundo. "CAMPEONES DEL MUNDO. Hace 3 años, y con sello riverplatense, @afaseleccion vencía a Francia y conquistaba el tercer título mundial de su historia", expresó la publicación del club.

En la imagen se destaca la presencia de Lionel Messi junto a Franco Armani, Gonzalo Montiel, Pezzella y Marcos Acuña, además de exjugadores de River como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Guido Rodríguez.

pezsella Pezzella compartió la publicación de River.

También compartieron mensajes por el aniversario Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Gerónimo Rulli, Thiago Almada y Guido Rodríguez, sumándose a un recuerdo colectivo que, a tres años de Qatar 2022, sigue tan vivo como aquel 18 de diciembre inolvidable.

marcos acuña El posteo de Marcos Acuña, a tres años de Qatar.

El video que compartió Tagliafico por los tres años del Mundial de Qatar El video que compartió Tagliafico por los tres años del Mundial de Qatar

rulli Una de las fotos que compartió Rulli para recordar el título en Qatar. Instagram @gerorulli

thiago almada La historia que subió Thiago Almada a Instagram.