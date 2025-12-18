A tres años de Qatar 2022: los emotivos mensajes de Lionel Messi y los campeones del mundo
Se cumplen tres años de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, una fecha que vuelve a despertar recuerdos imborrables.
Pasa el tiempo, pero la emoción permanece intacta. Hoy, 18 de diciembre, se cumplen tres años de la inolvidable consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, una gesta que marcó a fuego la historia del fútbol nacional y el corazón de millones de hinchas.
Desde el inesperado debut con derrota ante Arabia Saudita hasta la final épica frente a Francia, el recorrido fue tan dramático como glorioso. La imagen de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo y la multitud celeste y blanca colmando las calles del país siguen siendo símbolos imborrables de aquella conquista.
Como ocurre cada aniversario, los protagonistas de esa hazaña comenzaron a compartir en redes sociales mensajes, imágenes y videos para revivir uno de los días más felices del deporte argentino.
Lionel Messi
El mensaje más esperado llegó desde Lionel Messi, quien compartió una historia breve pero cargada de significado. "Tres años de las (tres estrellas) ", escribió el capitán, evocando la publicación que había realizado aquel histórico 18 de diciembre de 2022.
Ángel Di María
Ángel Di María, autor del primer gol en la final ante Francia, eligió recordar la consagración con un video institucional difundido por la AFA. Junto a las imágenes, el rosarino dejó una frase que resume el sentir colectivo: "Qué lindo es ser argentino. Feliz aniversario".
Rodrigo De Paul
Rodrigo De Paul apeló a una imagen emblemática para rememorar el título mundial. Fiel a su estilo emotivo, acompañó la publicación con un mensaje contundente: "Todo valió la pena. Hoy, 3 años de aquel día! GRACIAS".
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez fue uno de los primeros en sumarse al aniversario. El delantero compartió un video con los mejores momentos del Mundial y dos imágenes históricas besando la Copa del Mundo, en una clara muestra del orgullo que aún perdura.
Leandro Paredes
Leandro Paredes también recordó Qatar 2022 con dos fotos significativas y una frase que resume el impacto eterno de aquella conquista: "Somos campeones del mundo!!! Hace tres años y para toda la vida".
Enzo Fernández
Enzo Fernández reaccionó a una publicación del Chelsea que destaca su consagración mundial con la Selección argentina. El club señaló: "Un día como hoy, Enzo Fernández ganó la Copa del Mundo con Argentina".
Alexis Mac Allister
Alexis Mac Allister eligió revivir una de las jugadas más emblemáticas de la final: el gol de Ángel Di María ante Francia. Protagonista clave en esa acción, el mediocampista compartió el recuerdo de ese momento decisivo que quedó grabado en la historia.
Paulo Dybala
Paulo Dybala optó por un recuerdo más artístico y simbólico. La imagen de la Copa del Mundo, aquella que levantó y besó tras la final en el estadio Lusail, fue el eje de su homenaje a tres años del título.
Germán Pezzella
Germán Pezzella replicó en sus historias un posteo de River dedicado a los campeones del mundo. "CAMPEONES DEL MUNDO. Hace 3 años, y con sello riverplatense, @afaseleccion vencía a Francia y conquistaba el tercer título mundial de su historia", expresó la publicación del club.
En la imagen se destaca la presencia de Lionel Messi junto a Franco Armani, Gonzalo Montiel, Pezzella y Marcos Acuña, además de exjugadores de River como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Guido Rodríguez.
También compartieron mensajes por el aniversario Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Gerónimo Rulli, Thiago Almada y Guido Rodríguez, sumándose a un recuerdo colectivo que, a tres años de Qatar 2022, sigue tan vivo como aquel 18 de diciembre inolvidable.