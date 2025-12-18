Tragedia aérea: confirman la muerte del expiloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa e hijos

Una tragedia aérea sacudió este jueves a Carolina del Norte y al mundo del automovilismo estadounidense. El expiloto de NASCAR Greg Biffle , junto a su esposa y sus dos hijos, figura entre las víctimas mortales del accidente de una avioneta ocurrido en el Aeropuerto Regional de Statesville.

La aeronave, propiedad del propio Biffle , se estrelló durante una maniobra de aterrizaje en esa terminal aérea ubicada a unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de Charlotte, según confirmó la oficina del alguacil del condado de Iredell.

El accidente se registró alrededor de las 10:15 de la mañana, hora local, cuando el avión impactó violentamente contra la pista por causas que aún están bajo investigación. Las autoridades confirmaron que hubo varios fallecidos, aunque en un primer momento evitaron dar identidades oficiales.

El alguacil Darren Campbell señaló en conferencia de prensa que el siniestro dejó varias víctimas fatales . Posteriormente, la identidad de los fallecidos fue confirmada por el creador de contenido Garrett Mitchell, conocido como Cleetus McFarland, amigo cercano de la familia.

Conmoción por la muerte de Greg Biffle y su familia.

A través de sus redes sociales, Mitchell informó que Greg Biffle viajaba junto a su esposa Cristina y sus hijos Emma y Ryder, quienes se dirigían a visitarlo en Florida. “Estamos devastados”, escribió al confirmar la noticia.

The NASCAR family is devastated at the loss of Greg Biffle, who was one of our 75 greatest drivers and became known for his relentless post-career humanitarian work.

We extend our deepest condolences.



— NASCAR (@NASCAR) December 18, 2025

La aeronave y el plan de vuelo

El avión siniestrado era un Cessna C550, una aeronave con capacidad para hasta siete pasajeros. De acuerdo con la plataforma FlightAware, el vuelo tenía previsto realizar escalas en Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, antes de regresar a Statesville durante la noche.

Medios locales señalaron que la avioneta pertenecía al expiloto de NASCAR, quien había ganado reconocimiento adicional en los últimos años por participar en numerosas misiones de rescate aéreo tras el paso del huracán Helene en 2024.

Investigación en curso

Imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto. Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y la zona permanece acordonada mientras continúan las pericias.

La investigación está a cargo de la oficina del alguacil del condado de Iredell, en conjunto con la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte y la Administración Federal de Aviación (FAA), que trabajan en el procesamiento de la escena y la notificación a los familiares de las víctimas.

El Aeropuerto Regional de Statesville es una terminal clave para la aviación corporativa y presta servicios a empresas de la lista Fortune 500, así como a varios equipos de NASCAR, según informaron autoridades municipales.