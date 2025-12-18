Atento, Lanús: Conmebol confirmó las fechas de la Recopa Sudamericana contra Flamengo
Lanús, campeón de la última Copa Sudamericana, y Flamengo, ganador de la Libertadores, se enfrentarán por la Recopa en 2026.
Lanús tuvo un muy buen 2025 que pudo coronar con la obtención de la Copa Sudamericana al vencer a Atlético Mineiro por penales en la final. Fue la segunda de su historia, tras su primera conquista en la edición de 2013.
Ahora, en 2026 tendrá la oportunidad de revalidar el título con la Recopa Sudamericana, con la cual no pudo quedarse en su primer intento (cayó contra el Galo). Pero no la tendrá fácil, ya que deberá enfrentar al temible Flamengo de Filipe Luís, que viene de conquistar su cuarta Copa Libertadores.
La Recopa Sudamericana se jugará entre el 19 y el 26 de febrero
Este jueves por la noche, Conmebol anunció cuándo se disputará el certamen, que consiste en una final a dos partidos. La ida en la Fortaleza se jugará el jueves 19 de febrero a las 21.30, mientras que la revancha en Río de Janeiro será exactamente una semana después, el 26 al mismo horario.
Como se mencionó anteriormente, Lanús irá en busca de su primera Recopa. El Mengao, por su parte, irá por su segunda coronación, habiendo ganado la edición del 2020 y perdido la del 2023, ambas contra Independiente del Valle.
El máximo campeón de este torneo es Boca, con un total de 4 títulos: 1990, 2005, 2006 y 2008. El último que levantó el trofeo, en tanto, fue el Racing de Gustavo Costas, que barrió al Botafogo con un contundente 4-0 en el global (ganó 2-0 tanto en Avellaneda como en Brasil).