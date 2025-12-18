Atento, Lanús: Conmebol confirmó las fechas de la Recopa Sudamericana contra Flamengo

Lanús, campeón de la última Copa Sudamericana, y Flamengo, ganador de la Libertadores, se enfrentarán por la Recopa en 2026.

Lanús tuvo un muy buen 2025 que pudo coronar con la obtención de la Copa Sudamericana al vencer a Atlético Mineiro por penales en la final. Fue la segunda de su historia, tras su primera conquista en la edición de 2013.

Ahora, en 2026 tendrá la oportunidad de revalidar el título con la Recopa Sudamericana, con la cual no pudo quedarse en su primer intento (cayó contra el Galo). Pero no la tendrá fácil, ya que deberá enfrentar al temible Flamengo de Filipe Luís, que viene de conquistar su cuarta Copa Libertadores.

¡Fechas confirmadas! Las finales de la CONMEBOL #Recopa 2026 serán el 19 y el 26 de febrero.

Datas confirmadas! As finais da CONMEBOL #Recopa 2026 serão em 19 e 26 de fevereiro. pic.twitter.com/JZgvBh9CqW — CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) December 18, 2025



Datas confirmadas! As finais da CONMEBOL #Recopa 2026 serão em 19 e 26 de fevereiro. pic.twitter.com/JZgvBh9CqW — CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) December 18, 2025 Este jueves por la noche, Conmebol anunció cuándo se disputará el certamen, que consiste en una final a dos partidos. La ida en la Fortaleza se jugará el jueves 19 de febrero a las 21.30, mientras que la revancha en Río de Janeiro será exactamente una semana después, el 26 al mismo horario.

Lanús tendrá un tremendo ingreso económico por ser campeón de la Sudamericana. Lanús ganó su segunda Copa Sudamericana. EFE Como se mencionó anteriormente, Lanús irá en busca de su primera Recopa. El Mengao, por su parte, irá por su segunda coronación, habiendo ganado la edición del 2020 y perdido la del 2023, ambas contra Independiente del Valle.