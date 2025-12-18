La picante chicana de Pipo Gorosito a Boca: "Es el equipo al que más me gusta ganarle"

Néstor Gorosito le produjo a Boca uno de los mayores de dolores de cabeza del 2025 al eliminarlo de la fase previa de la Libertadores con Alianza Lima.

Boca Juniors tuvo un flojo 2025. Si bien logró repuntar al final y clasificarse a la Libertadores 2026, en el balance fue más negativo que positivo. Uno de los puntos de inflexión se dio en febrero, cuando quedó afuera de todo certamen internacional al ser eliminado en la Fase 2 de la Copa ante el Alianza Lima de Néstor Gorosito.

Aquel fuerte traspié condicionó el resto del año y tuvo la cuota extra de morbo de que la caída haya sido ante un equipo de Pipo, un personaje muy identificado con River Plate (surgió, debutó y jugó los primeros 5 años de su carrera en el cuadro de Núñez) y que aprovecha cada oportunidad que tiene para chicanear al club de la Ribera.

La chicana de Néstor Gorosito a Boca La chicana de Néstor Gorosito a Boca En ese sentido, este jueves, como invitado en ESPN, le preguntaron cual es el equipo al que más le gusta ganarle: "A mí me gusta ganarle a Boca", respondió el DT de 61 años. Y se explicó : "Yo nací en River, en donde te recontra puteaban. Después me fui a San Lorenzo. Jugaba como el culo, pero me encantaba hacerle goles a Boca".

A colación de esto, reveló por qué previo a la revancha a principios de año dijo que la fortaleza del Xeneize en la Bombonera era "puro biri-biri": "¿Cuánto hace que Boca no sale campeón de la Libertadores? Desde 2007... Ellos llenan la cancha y gritan como locos. Si la cancha gana, el que lleva más gente tiene que salir campeón. ¿Sabés quién ganaba? Bianchi, Riquelme, Palermo, Guillermo (Barros Schelotto)… Todos esos ganaban".