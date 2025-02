La nueva queja de Gorosito por la designación del árbitro de Boca-Alianza Lima: "No es normal..."

Néstor Gorosito sigue dando que hablar. El entrenador de Alianza Lima no se guarda nada, continúa con su plan "guardia alta" y volvió a encender la previa del partido de vuelta entre Boca y el conjunto peruano por la fase 2 de la Copa Libertadores. Luego de haber cuestionado el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich en la ida disputada en Perú, ahora puso el foco en la designación del chileno Piero Maza para la revancha del martes en la Bombonera.

"No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos", disparó el DT argentino, recordando que el chileno ya estuvo en la victoria de Alianza por 3-1 ante Nacional de Paraguay.

Piero Maza dirigió el cotejo de vuelta entre Alianza Lima y Nacional de Paraguay, que terminó en victoria peruana.

Los antecedentes de Maza con Boca son favorables para el Xeneize. Dirigió dos veces al equipo argentino: en 2022 en la victoria 1-0 ante Deportivo Cali por la Libertadores y en el empate 0-0 contra Nacional Potosí en la Sudamericana 2024. Hasta el momento, el Xeneize no perdió bajo su arbitraje.

Gorosito también había dejado una advertencia tras el partido de ida. Increíblemente, el DT se quejó de la actuación del juez de la ida y mostró su desconfianza por el arbitraje en la Bombonera. "Me llamó mucho la atención lo del referí, muchísimo, y ese es un miedo grande que tengo en la cancha de Boca", había señalado. Después, tratando de sacarle presión a sus jugadores, lanzó bombas contra la Bombonera: "Lo de la cancha de Boca es todo biri biri, un mito", tiró Pipo.

Pipo Gorosito y su "temor" al arbitraje en la Bombonera

Ante esto, tras el sufrido triunfo de Boca frente a Aldosivi de Mar del Plata, al ser consultado en la conferencia de prensa posterior al partido, Fernando Gago respondió con tranquilidad: "Son opiniones. Sé lo que significa la gente cuando el equipo tiene esos momentos de situaciones positivas. Vamos a tratar de contagiar desde dentro hacia fuera".

Con la polémica instalada y la serie más caliente que nunca, Boca y Alianza Lima se preparan para definir su futuro en el torneo en un choque que hace rato empezó a jugarse fuera de la cancha.