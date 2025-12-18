Bombazo: Boca va en busca de un defensor de otro equipo grande

Con la Libertadores 2026 en el horizonte, el Xeneize suma objetivos y ahora pone la mira en un capitán del fútbol local.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, está al frente de las negociaciones para incorporar refuerzos de jerarquía para 2026. Foto: @PabloGiralt

Boca arrancó el mercado de pases con decisión y no piensa frenar. sabe que este libro será clave para armar un plantel competitivo de cara al regreso a la Copa Libertadores, después de dos años de ausencia, y por eso avanza fuerte en varios frentes.

Con Marino Hinestroza prácticamente cerrado, ahora el foco está puesto en reforzar la defensa. Desde el entorno Xeneize entienden que necesitan sumar un marcador central más para afrontar la Libertadores, pese a que la dupla titular parece consolidada y el plantel cuenta con alternativas como Nicolás Figal y Marco Pellegrino, además de posibles regresos de préstamos.

Gastón Hernández, el central apuntado por Boca Gastón Hernández ya convirtió el último remate y sale a gritarlo con todo mientras sufre el "Ruso" Rodríguez. Foto: FotoBaires Gastón Hernández ya convirtió el último remate y sale a gritarlo con todo mientras sufre el "Ruso" Rodríguez. Foto: FotoBaires Según pudo averiguar MDZ, el nombre que aparece sobre la mesa es el de Gastón Hernández, marcador central y capitán de San Lorenzo, uno de los jugadores más regulares del último año en el fútbol argentino.

El defensor de 27 años fue una pieza clave en un 2025 muy complejo para el Ciclón, atravesado por conflictos institucionales que en las últimas horas derivaron en la declaración de acefalía. En ese contexto, su continuidad quedó bajo un manto de incertidumbre, más allá de que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Gastón Hernández El mendocino (nacido en San Rafael) Gastón Hernández tiene 27 años y tiene más de 100 partidos jugados con la camiseta de San Lorenzo. @SanLorenzo No es la primera vez que Boca se interesa en Hernández. Ya había existido una intención concreta cuando Miguel Ángel Russo inició su tercer ciclo en el club y buscó llevarlo tras haberlo dirigido en San Lorenzo, aunque en aquel momento la operación no prosperó.