Mamis hockey en Mendoza: las mujeres que se animan a competir y ya armaron los seleccionados

Mendoza es pionera en el armado de selecciones femeninas +35 y +45 de hockey. Buscan contagiar al resto de las provincias para competir en torneos nacionales.

Los seleccionados de mamis hockey fueron presentados en el estadio de Godoy Cruz.

Cada vez más mujeres se acercan a los clubes de Mendoza para ser parte de algún equipo de hockey sobre césped. Algunas exjugadoras vuelven al ruedo y otras lo intentan por primera vez. Son las famosas " mamis hockey", que ya con más de 35 o 45 años quieren seguir compitiendo y sobre todo, haciendo lo que más les gusta.

La Asociación Mamis Hockey Mendoza reúne actualmente 25 equipos que compiten todo el año, entre los que están Leonardo Murialdo, UNC, Tacurú, YPF, Alemán, Peumayén, Unión Luján, Obras, Gimnasia y Esgrima, Banco Mendoza, Banco Nación, Los Tordos, Deportivo Maipú, Vistalba, PUMAI y Regatas-Andino.

A partir del buen momento que atraviesa la competencia, de la cantidad de jugadoras y de la idea de las dirigentes, se buscó y se logró conformar seleccionados para que representen a Mendoza en torneos nacionales y al mismo tiempo, impulsar y motivar a las demás provincias a que lo hagan.

Mamis hockey (3) Las mamis juegan, compiten y se divierten. La vicepresidenta de la asociación, Celeste Lucero, contó a MDZ: "Estamos recién armando los seleccionados provinciales para ir a competir a nivel nacional. Se realizó un partido entre ambos equipos. La mayoría de las provincias tienen equipos de mamis hockey que compiten en torneos nacional, pero Mendoza es la primera que está armando un seleccionado".

WhatsApp Image 2025-12-10 at 19.18.50 El encuentro de presentación de los seleccionados +35 y +45 se disputó el pasado viernes en el estadio provincial Ciudad de Godoy Cruz, bajo la conducción de los entrenadores, Roberto Rigoyoso y Matias Romero, respectivamente.