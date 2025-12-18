Mamis hockey en Mendoza: las mujeres que se animan a competir y ya armaron los seleccionados
Mendoza es pionera en el armado de selecciones femeninas +35 y +45 de hockey. Buscan contagiar al resto de las provincias para competir en torneos nacionales.
Cada vez más mujeres se acercan a los clubes de Mendoza para ser parte de algún equipo de hockey sobre césped. Algunas exjugadoras vuelven al ruedo y otras lo intentan por primera vez. Son las famosas " mamis hockey", que ya con más de 35 o 45 años quieren seguir compitiendo y sobre todo, haciendo lo que más les gusta.
La Asociación Mamis Hockey Mendoza reúne actualmente 25 equipos que compiten todo el año, entre los que están Leonardo Murialdo, UNC, Tacurú, YPF, Alemán, Peumayén, Unión Luján, Obras, Gimnasia y Esgrima, Banco Mendoza, Banco Nación, Los Tordos, Deportivo Maipú, Vistalba, PUMAI y Regatas-Andino.
Te Podría Interesar
A partir del buen momento que atraviesa la competencia, de la cantidad de jugadoras y de la idea de las dirigentes, se buscó y se logró conformar seleccionados para que representen a Mendoza en torneos nacionales y al mismo tiempo, impulsar y motivar a las demás provincias a que lo hagan.
La vicepresidenta de la asociación, Celeste Lucero, contó a MDZ: "Estamos recién armando los seleccionados provinciales para ir a competir a nivel nacional. Se realizó un partido entre ambos equipos. La mayoría de las provincias tienen equipos de mamis hockey que compiten en torneos nacional, pero Mendoza es la primera que está armando un seleccionado".
El encuentro de presentación de los seleccionados +35 y +45 se disputó el pasado viernes en el estadio provincial Ciudad de Godoy Cruz, bajo la conducción de los entrenadores, Roberto Rigoyoso y Matias Romero, respectivamente.
Por el momento, las chicas solo están entrenando a la espera de que se realice algún torneo del que puedan participar. La iniciativa no sólo busca motivar a quienes ya son parte del deporte, sino también alentar a aquellas mamis que aún no se animan para continuar con el crecimiento.
Las chicas que integran el Seleccionado +35
- Natalia Donadel
- Mariana Gianolini
- Valentina Lombardo
- Carolina Villalobos
- Estefanía Echegaray
- Emilce Lingua
- Romina Tejada
- Valeria Rivera
- Casandra Vilches
- Julia Vila
- Janet López
- Virginia Mateluna
- Jimena Artigue
- Romina Bertolotto
- Gisella Núñez
- Fernanda Bianchi
- Carina Canizzo
- Cinthia Ranaldi
- Priscila Argañaraz
- Priscila Di Plascido
- Mariángeles Fernández Kaul
- Vanina Casiamano
- Mónica Gómez Espeche
- Julia Ruffo
- Daiana Jazmin
- Valeria Reyes
- Nadia Lucero
- Claudia Moreno
Las chicas que integran el seleccionado +45
- Valeria Carrión
- Gabriela Cuglia
- Marcela Pizarro
- Valeria Castro
- Victoria Quintero
- Analia Gómez
- Maria Chain
- Alejandra Herrera
- Rosa Ana Garín
- Daniela Cersosimo
- Daniela Martínez
- Lucia Orozco
- Virginia Bisceglia
- Vanina Caparros
- Valeria Placci
- María Belén Hernández
- Mariela Pizarro
- Silvina Lombardi
- Gisela Serrano
- Viviana Epis
- María Laura Ibañez
Las arqueras de ambos seleccionados
- Soledad Galiñanes
- Natalia Coronado
- Celeste Lucero
- Flavia Escudero
- Gabriela Gallo
- Evelyn Devia
- Verónica Falcón