Dos figuras del Gimnasia 2025 van por otro ascenso: ¿cuáles son sus nuevos clubes?

Gimnasia y Esgrima se prepara con todo para la Primera División del fútbol argentino . A partir del 2026 el Lobo jugará en la máxima categoría luego del ascenso conseguido en la final ante Deportivo Madryn el 11 de octubre, en cancha de Platense.

En ese contexto, el cuerpo técnico tomó rápidas decisiones y en el regreso a las prácticas el DT Ariel Broggi junto a la comisión directiva presentaron una lista con varios jugadores que no iban a tener en cuenta.

En esa lista hubo lógica, con jugadores que ni siquiera habían tenido continuidad en la Primera Nacional , y algunas sorpresas, porque también había jugadores que fueron importantes en el ascenso.

Dos de ellos fueron Ignacio Antonio y Jeremías Rodríguez Puch , quienes continuarán su carrera en otras instituciones.

Entre todos los que salieron del Lobo, Ignacio Antonio y Jeremías Rodríguez Puch son dos de los que por ahora ya tienen destino asegurado. En ambos casos, en clubes que buscarán ser candidatos al ascenso.

Tras su paso por Gimnasia, Nacho continuará su carrera en Colón de Santa Fe. Si bien aún no se hace oficial la firma del contrato, es un hecho que el volante, ex Instituto de Córdoba jugará en el Sabalero. El volante central fue pedido exclusivamente por el entrenador Ezequiel Medrán, quien lo dirigió en Gimnasia.

Mientras tanto, Jere Puch jugará en Atlanta. El volante ofensivo que realizó las inferiores en River Plate ya acordó su arribo al Bohemio y, además, ya fue presentado oficialmente por las redes del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atlantaoficial/status/2001088974186533081&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido, Jere!



El mediocampista Jeremías Rodríguez Puch, de último paso por Gimnasia de Mendoza, se suma al Bohemio en condición de libre hasta diciembre de 2026.#SomosAtlanta pic.twitter.com/JCmbPqkpxu — Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) December 17, 2025

Lucas Bustos, a otro candidato

Además de Antonio y Puch, Lucas Bustos es el tercer futbolista exGimnasia que ya sabe que camiseta vestirá en el 2026. El volante, que pertenece a Belgrano de Córdoba y que pasó por el Lobo en 2025, sin tanta continuidad, jugará en Chacarita Juniors.

El futbolista ya fue presentado oficialmente en las redes sociales del Funebrero.