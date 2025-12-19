¡Récord! El equipo mendocino que jugará su octava final en apenas tres años

Una joven institución del fútbol mendocino se acostumbró a jugar partidos definitorios y este domingo va por un nuevo título.

Uno de los mayores exponentes del fútbol mendocino se prepara para disputar una nueva final en el plano local.

Desde su nacimiento en 2013, Fundación Amigos por el Deporte, mantuvo una línea de crecimiento notable desde todos los aspectos. Porque a una constante y sostenida renovación de las instalaciones del predio, ubicado en el distrito maipucino de Russell, le sumó una colección de logros deportivos que dan cuenta del trabajo que se hace en la joven institución.

Bajo la presidencia de Sebastián Torrico, el exarquero de Godoy Cruz y gloria de San Lorenzo de Almagro, FADEP se posicionó rápidamente como un club modelo para la provincia, en donde cientos de chicos de la zona asisten cada día para dar otro paso en ese largo camino de alcanzar los sueños que se proponen.

seba torrico Sebastián Torrico es el presidente de Fundación Amigos por el Deporte. Prensa En la actualidad, el Cóndor no sólo se transformó en una institución formadora de nuevos talentos, sino que también se erigió como una verdadera potencia del fútbol mendocino y que está en la víspera de disputar una nueva final.

FADEP jugará su octava final en apenas tres años El próximo domingo desde las 17, el conjunto maipucino enfrentará al Atlético Argentino en el encuentro de ida de la final del torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol. Tras un certamen en donde el Cóndor finalizó en el cuarto puesto de la tabla, debido a que también disputó la primera fase del torneo Regional Amateur, el conjunto que dirige Leonardo Durso jugará su octava final en apenas tres temporadas.

FADEP (2) El cuadro maipucino dejó en el camino al Deportivo Guaymallén en semifinales y va por una nueva final. Prensa FADEP Durante este tiempo, Fundación jugó siete encuentros definitorios, de los cuales pudo ganar cinco y cayó en los otras dos. Y más allá de la final de la Liga Mendocina, el sueño de todo FADEP es conseguir el ascenso al torneo Federal A, objetivo por el cual también deberá vencer a Argentino en los cuartos de final del Regional Amateur, que se disputarán en enero, para poder acrecentar las posibilidades.