Se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026
La Conmebol realizó el sorteo en Luque y quedaron establecidos los primeros cruces de ambas competencias. La fase de grupos se definirá recién en marzo.
La Confederación Sudamericana de Fútbol realizó este jueves el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. El evento se llevó a cabo en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, y marcó el inicio formal del calendario continental de la próxima temporada.
En la Copa Libertadores, quedaron definidos los cruces de las Fases 1, 2 y 3, instancias previas a la fase de grupos, que se sorteará recién en marzo de 2026. Uno de los focos estuvo puesto en Argentinos Juniors, que disputará la Fase 2 frente a un rival ecuatoriano: Barcelona o Liga de Quito, según cómo termine la tabla en la última fecha del torneo local.
Argentinos Juniors jugará contra un equipo ecuatoriano
La Fase 3 estará integrada por los ocho equipos que superen la etapa anterior y se jugará con partidos de ida y vuelta. Los cuatro ganadores accederán a la fase de grupos como G1, G2, G3 y G4, mientras que los cuatro perdedores obtendrán un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Según la normativa, los equipos peor ubicados en el ranking de clubes al 15 de diciembre de 2025 serán locales en el primer partido.
Entre los equipos argentinos clasificados directamente a la Libertadores figuran Rosario Central, Boca, Estudiantes de La Plata, Platense, Lanús e Independiente Rivadavia. Argentinos Juniors, en tanto, deberá iniciar su camino desde la Fase 2.
Fase 1 - Copa Libertadores
E1: Representante de Bolivia vs. Deportivo Táchira
E2: Juventud Las Piedras vs. Universidad Católica (Ecuador)
E3: 2 de Mayo vs. Alianza Lima
Fase 2 - Copa Libertadores
E2 vs. Guaraní
E1 vs. Deportes Tolima
E3 vs. Sporting Cristal
Representante de Ecuador* vs. Argentinos Juniors
Representante de Bolivia vs. Botafogo
Carabobo vs. Huachipato
O’Higgins vs. Bahía
Liverpool vs. Independiente Medellín
*El representante de Ecuador será Barcelona o Liga de Quito.
Fase previa - Copa Sudamericana
En la Copa Sudamericana 2026, la Primera Fase estará compuesta por 32 equipos que se enfrentarán en cruces nacionales a partido único. Participarán clubes de todos los países sudamericanos, con excepción de Argentina y Brasil, que no tendrán representantes en esta instancia.
Por Argentina, los clasificados a la Sudamericana son River, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Barracas Central, Racing y Tigre, que ingresarán directamente a la fase de grupos.
Bolivia 3 vs. Bolivia 4
Bolivia 2 vs. Bolivia 1
Universidad de Chile vs. Palestino
Cobresal vs. Audax Italiano
Atlético Nacional vs. Millonarios
América de Cali vs. Atlético Bucaramanga
Ecuador 4 vs. Ecuador 2
Ecuador 1 vs. Ecuador 3
Nacional (Paraguay) vs. Recoleta
Sportivo Trinidense vs. Olimpia
Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso
Cienciano vs. Melgar
Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting
Boston River vs. Racing (Uruguay)
Academia Puerto Cabello vs. Monagas
Caracas vs. Metropolitanos