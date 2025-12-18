Presenta:

Se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La Conmebol realizó el sorteo en Luque y quedaron establecidos los primeros cruces de ambas competencias. La fase de grupos se definirá recién en marzo.

Diego Bautista

El sorteo de las fases previas de la Libertadores y Sudamericana.

EFE

La Confederación Sudamericana de Fútbol realizó este jueves el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. El evento se llevó a cabo en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, y marcó el inicio formal del calendario continental de la próxima temporada.

En la Copa Libertadores, quedaron definidos los cruces de las Fases 1, 2 y 3, instancias previas a la fase de grupos, que se sorteará recién en marzo de 2026. Uno de los focos estuvo puesto en Argentinos Juniors, que disputará la Fase 2 frente a un rival ecuatoriano: Barcelona o Liga de Quito, según cómo termine la tabla en la última fecha del torneo local.

La Fase 3 estará integrada por los ocho equipos que superen la etapa anterior y se jugará con partidos de ida y vuelta. Los cuatro ganadores accederán a la fase de grupos como G1, G2, G3 y G4, mientras que los cuatro perdedores obtendrán un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Según la normativa, los equipos peor ubicados en el ranking de clubes al 15 de diciembre de 2025 serán locales en el primer partido.

Entre los equipos argentinos clasificados directamente a la Libertadores figuran Rosario Central, Boca, Estudiantes de La Plata, Platense, Lanús e Independiente Rivadavia. Argentinos Juniors, en tanto, deberá iniciar su camino desde la Fase 2.

Fase 1 - Copa Libertadores

E1: Representante de Bolivia vs. Deportivo Táchira

E2: Juventud Las Piedras vs. Universidad Católica (Ecuador)

E3: 2 de Mayo vs. Alianza Lima

Fase 2 - Copa Libertadores

E2 vs. Guaraní

E1 vs. Deportes Tolima

E3 vs. Sporting Cristal

Representante de Ecuador* vs. Argentinos Juniors

Representante de Bolivia vs. Botafogo

Carabobo vs. Huachipato

O’Higgins vs. Bahía

Liverpool vs. Independiente Medellín

*El representante de Ecuador será Barcelona o Liga de Quito.

Fase previa - Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana 2026, la Primera Fase estará compuesta por 32 equipos que se enfrentarán en cruces nacionales a partido único. Participarán clubes de todos los países sudamericanos, con excepción de Argentina y Brasil, que no tendrán representantes en esta instancia.

Por Argentina, los clasificados a la Sudamericana son River, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Barracas Central, Racing y Tigre, que ingresarán directamente a la fase de grupos.

Los cruces de la fase previa de la Sudamericana

Bolivia 3 vs. Bolivia 4

Bolivia 2 vs. Bolivia 1

Universidad de Chile vs. Palestino

Cobresal vs. Audax Italiano

Atlético Nacional vs. Millonarios

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

Ecuador 4 vs. Ecuador 2

Ecuador 1 vs. Ecuador 3

Nacional (Paraguay) vs. Recoleta

Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

Cienciano vs. Melgar

Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting

Boston River vs. Racing (Uruguay)

Academia Puerto Cabello vs. Monagas

Caracas vs. Metropolitanos

