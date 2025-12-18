Se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La Conmebol realizó el sorteo en Luque y quedaron establecidos los primeros cruces de ambas competencias. La fase de grupos se definirá recién en marzo.

El sorteo de las fases previas de la Libertadores y Sudamericana.

La Confederación Sudamericana de Fútbol realizó este jueves el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. El evento se llevó a cabo en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, y marcó el inicio formal del calendario continental de la próxima temporada.

En la Copa Libertadores, quedaron definidos los cruces de las Fases 1, 2 y 3, instancias previas a la fase de grupos, que se sorteará recién en marzo de 2026. Uno de los focos estuvo puesto en Argentinos Juniors, que disputará la Fase 2 frente a un rival ecuatoriano: Barcelona o Liga de Quito, según cómo termine la tabla en la última fecha del torneo local.

Argentinos Juniors jugará contra un equipo ecuatoriano argentinos Argentinos Juniors jugará con Barcelona de Guayaquil o Liga de Quito en la Fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores. Prensa AAAJ La Fase 3 estará integrada por los ocho equipos que superen la etapa anterior y se jugará con partidos de ida y vuelta. Los cuatro ganadores accederán a la fase de grupos como G1, G2, G3 y G4, mientras que los cuatro perdedores obtendrán un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Según la normativa, los equipos peor ubicados en el ranking de clubes al 15 de diciembre de 2025 serán locales en el primer partido.

Entre los equipos argentinos clasificados directamente a la Libertadores figuran Rosario Central, Boca, Estudiantes de La Plata, Platense, Lanús e Independiente Rivadavia. Argentinos Juniors, en tanto, deberá iniciar su camino desde la Fase 2.

¡Comienza el camino en busca de la #GloriaEterna!



¡Los cruces de la Fase 1 de la CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/aJXTVF3wOH — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 18, 2025 E1: Representante de Bolivia vs. Deportivo Táchira