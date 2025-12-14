El detalle que une a Miguel Ángel Russo con varios equipos clasificados a la Copa Libertadores

Tras la consagración de Estudiantes en el Clausura, la Copa Libertadores 2026 tendrá una marca repetida que remite a Miguel Ángel Russo, el histórico DT.

Con el título de Estudiantes en el Torneo Clausura, el fútbol argentino terminó de definir a sus siete representantes para la Copa Libertadores 2026. Y en ese listado aparece un dato llamativo: más de la mitad de los equipos clasificados están directamente vinculados a Miguel Ángel Russo, ya sea por títulos, ascensos o etapas decisivas de su carrera.

Uno de los casos más fuertes es Boca Juniors, que volverá a disputar la Libertadores tras dos temporadas de ausencia. El Xeneize logró el boleto a través de la Tabla Anual, en un proceso que tuvo a Russo como protagonista en gran parte del año y que se terminó de sellar con Claudio Úbeda en el banco, incluido el triunfo en el Superclásico en la Bombonera.

Miguel Ángel Russo, un DT con ángel copero Miguel Ángel Russo jugador de Estudiantes El más reciente es Estudiantes, flamante campeón del Clausura. El Pincha tiene un lazo profundo con Russo: se formó en el club, fue jugador entre 1975 y 1988 y ganó dos títulos como futbolista. Como entrenador, además, logró el ascenso a Primera división en la temporada 1994-95, una marca imborrable en la historia albirroja.

Otro equipo ligado a su recorrido es Lanús, que se clasificó a la Libertadores como campeón de la Copa Sudamericana. Russo dirigió al Granate en dos etapas y fue clave en los ascensos a Primera a comienzos de los años 90, en un período fundacional para el crecimiento institucional y deportivo del club.