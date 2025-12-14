Violencia en Italia: ultras de Inter y Genoa desataron una batalla campal antes del partido

Hinchas caracterizados de Inter y Genoa se enfrentaron en las inmediaciones del estadio Luigi Ferraris, con vehículos incendiados y tres policías heridos leves.

Graves incidentes entre hinchas en las inmediaciones del Estadio Luigi Ferraris.

Ultras de Inter y Genoa protagonizaron este domingo, antes del enfrentamiento entre ambos equipos, una batalla campal que dejó un furgón y varias motos calcinados y que se saldó con tres policías heridos levemente. La previa del duelo de Serie A quedó marcada por graves incidentes que obligaron a la intervención policial y encendieron la alarma en el Calcio.

Poco antes del comienzo de duelo en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, las aficiones se encontraron en los aledaños y comenzaron un enfrentamiento que obligó al bloqueo del tráfico durante unos minutos y la intervención policial para evitar lamentar males mayores.

La afición radical del Inter, según apuntan medios locales, llegó en un autobús con las puertas abiertas y lanzando bengalas, botellas y otro tipo de objetos incendiarios contra los radicales genoveses, que respondieron de la misma manera.

El intercambio de ese tipo de artefactos provocó el incendio de varias motos y un furgón, cuyas llamas dañaron otros vehículos cercanos.

Los agentes de policía italianos intervinieron con gases lacrimógenos para dispersar el enfrentamiento, aunque tres de ellos resultaron heridos levemente, según las mismas fuentes.