Tragedia aérea en México: siete muertos tras la caída de una avioneta

Un trágico accidente aéreo se registró en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el Estado de México , donde una avioneta privada se estrelló contra una bodega y provocó la muerte de siete personas. La información fue confirmada este lunes por autoridades estatales de Protección Civil.

El coordinador del organismo, Adrián Hernández, señaló en declaraciones radiales que los servicios de emergencia localizaron siete cuerpos en el lugar del impacto, mientras continúan las tareas operativas y de peritaje en la zona afectada.

La aeronave involucrada es un jet privado con matrícula XA-PRO, que había partido desde Acapulco, en el estado de Guerrero, con destino a la ciudad de Toluca, ubicada a unos 65 kilómetros de la capital mexicana.

Las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de las víctimas, aunque informaron que a bordo viajaban ocho pasajeros, además del piloto y el copiloto. En un primer reporte, se había indicado que el saldo fatal era de seis personas, cifra que luego fue actualizada.

De acuerdo con versiones de medios locales, entre los fallecidos habría tres menores de edad de 4, 2 y 9 años. No obstante, esta información aún no fue confirmada de manera oficial.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron la caída de la aeronave, que generó un incendio de importantes dimensiones. El fuego ya fue controlado por los equipos de emergencia, que continúan con tareas de enfriamiento y remoción de escombros.

En el operativo participan bomberos, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), fuerzas de seguridad municipales y efectivos de la Guardia Nacional. A pesar de que la situación está contenida, las autoridades solicitaron a la población no acercarse al área y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Tragedia aérea en Toluca Tragedia aérea en Toluca

Horas más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México. El organismo desplegó agentes del Ministerio Público Federal, peritos especializados y personal de la Policía Federal Ministerial, con el objetivo de colaborar con la justicia estatal y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.