México confirma primer caso de "súper gripe K" y refuerza el alerta

La Secretaría de Salud de México confirmó este viernes el primer caso de gripe A H3N2 subclado K, conocida mediáticamente como “súper gripe K”. El diagnóstico fue realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), que informó que el paciente recibió tratamiento antiviral ambulatorio y ya se encuentra recuperado.

El organismo precisó que esta variante presenta características clínicas similares a la influenza estacional, por lo que su manejo médico no difiere del habitual. “La principal herramienta de prevención sigue siendo la vacunación y la variante no representa un motivo de alarma para la población”, destacó la dependencia en un comunicado.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo continuo que permitió detectar el caso de manera oportuna, en el marco de las acciones preventivas de salud pública. Las autoridades remarcaron que, pese a que la variante no implica riesgo adicional, el país refuerza la vigilancia epidemiológica.

México recomienda vacunarse La Secretaría de Salud exhortó a la población a acudir a centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para recibir sus dosis correspondientes a la temporada invernal, especialmente influenza, COVID-19 y neumococo.

Subrayaron que estos biológicos ayudan a reducir riesgos, complicaciones e internaciones, y protegen a sectores vulnerables como niñas y niños, adultos mayores, embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.