Gripe H3N2: el servicio de salud del Reino Unido dijo qué grupos deben vacunarse

La aparición de la variante H3N2 —y su subclado K— despertó en redes y algunos medios británicos referencias a un posible confinamiento similar al de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esta gripe no representa un escenario de ese tipo. Lo que está ocurriendo, explican especialistas, es que se trata de una versión del virus más contagiosa que la gripe habitual y que además escapa parcialmente a la inmunidad previa, lo que hace que circule con más facilidad.

El National Health Service (NHS) del Reino Unido difundió información clave para evitar alarmas innecesarias y entender por qué esta gripe está generando más casos en las últimas semanas.

Antes que nada, conviene explicar qué significa que esta gripe sea del tipo H3N2. El Dr. Simon Clarke , profesor asociado de microbiología celular en la Universidad de Reading, explicó a The Telegraph que las letras "H" y "N" identifican dos proteínas del virus: hemaglutinina y neuraminidasa. Los números, agregó, indican qué versiones específicas están presentes.

Según Clarke, la H3N2 se volvió la variante dominante esta temporada. No es una cepa totalmente nueva, pero sí una que aparece con menos frecuencia que otras familias de gripe. Esa baja circulación en años anteriores implica que la población tiene menor inmunidad y, por lo tanto, más chances de contagiarse.

El especialista también señaló que este subtipo tiende a mutar con mayor facilidad, lo que dificulta que las vacunas lo detecten con precisión total. Este fenómeno explica el aumento temprano de casos y la posibilidad de que sigan creciendo durante el invierno británico.

GRipe.jpg La variante H3N2 de la gripe circula más por la baja inmunidad de los últimos años.

Por qué aumentan tanto los contagios

El incremento de casos no significa que la gripe sea ahora más mortal. La mayoría de las personas que ya tuvieron alguna variante de gripe se recuperaron sin complicaciones. Lo que ocurre es que, cuando un virus se transmite ampliamente, el pequeño porcentaje de casos graves se vuelve más visible simplemente por la cantidad de contagios.

En otras palabras: el problema no es la agresividad del virus, sino el volumen de personas que lo contraen en un período corto.

Síntomas de esta gripe H3N2

Los médicos del Reino Unido informaron que los síntomas más frecuentes de esta gripe incluyen:

Fiebre.

Dolores musculares intensos.

Tos seca.

Fatiga marcada.

En algunos casos, diarrea o molestias abdominales.

En niñas y niños también se observa dolor de oído.

image La vacunación sigue siendo la principal herramienta para reducir los riesgos de gripe en invierno.

Quiénes deben vacunarse contra esta gripe, según el NHS

El NHS ofrece la vacuna anual contra la gripe de forma gratuita a los grupos que tienen mayor riesgo de complicaciones. De acuerdo con las recomendaciones oficiales, deben vacunarse:

Personas de 65 años o más.

Personas con condiciones de salud de largo plazo.

Mujeres embarazadas.

Residentes de hogares de adultos mayores.

Cuidadores de personas mayores o dependientes.

Personas que conviven con alguien con el sistema inmunológico debilitado.

Además, el personal sanitario y de asistencia social de primera línea puede recibir la vacuna contra la gripe a través de su empleador.

En el caso de niñas y niños, se ofrece una vacuna en aerosol nasal para los 2 y 3 años, como también para estudiantes desde el inicio de la primaria hasta el año 11. Como los menores suelen contagiar y contagiarse con facilidad, su vacunación contribuye a proteger a las personas más vulnerables del entorno.