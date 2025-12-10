Gripe en Europa: Cataluña declarará la emergencia por el brote de peste porcina africana

La región de Cataluña se prepara para declarar oficialmente la emergencia sanitaria ante el avance del brote de peste porcina africana (PPA) , tras el hallazgo de jabalíes infectados en varias zonas del área metropolitana de Barcelona . La decisión fue confirmada este martes por la portavoz del Gobierno regional, Sílvia Paneque , quien advirtió sobre el riesgo de expansión del virus.

“La rápida propagación del virus y el riesgo de que algún animal pueda escapar de la zona de confinamiento y pasar la enfermedad a otras comunidades autónomas hacen necesario declarar la emergencia”, explicó Paneque.

La declaración de emergencia permitirá activar contratos urgentes para adquirir servicios, suministros y obras destinadas a contener el brote. Entre ellos, figuran materiales veterinarios, tareas de desinfección, sistemas de vigilancia, recolección de animales muertos y dispositivos de control en zonas rurales y urbanas.

Este martes, las autoridades completaron el rastreo de 11.000 hectáreas dentro de un radio de diez kilómetros alrededor del punto donde se detectaron los primeros jabalíes infectados. Hasta ahora, se hallaron cadáveres de decenas de animales , aunque solo 13 dieron positivo a la peste porcina africana.

“El objetivo principal es que el foco siga contenido: para recuperar mercados, para normalizar la situación. Y eso solo será posible si los positivos se mantienen dentro del foco”, afirmó el consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig .

Un juez investigará el origen del brote

Paralelamente, un juzgado de Cerdanyola del Vallès recibió un atestado relacionado con el brote, lo que podría derivar en una causa penal por un presunto delito medioambiental. Parte de la investigación podría quedar bajo secreto de sumario en los próximos días.

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra ya remitieron informes preliminares para esclarecer si el foco se originó por negligencias, fallos en bioseguridad o incluso una posible acción deliberada, en medio de la fuerte preocupación del sector porcino catalán.

Una expansión con impacto internacional

La preocupación excede el ámbito regional. Un informe interno del Ministerio de Agricultura (MAPA), fechado el 13 de noviembre, apunta a Rusia como uno de los principales responsables de la expansión del virus en la Unión Europea.

Según el documento, la PPA habría ingresado a Rusia desde el Cáucaso en 2007 y se extendió al norte entre 2011 y 2012 debido a graves deficiencias en materia de bioseguridad, explotaciones al aire libre y prácticas de riesgo, como alimentar a los cerdos con restos de comida sin tratar.