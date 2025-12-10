Diputados de Brasil aprueba texto para reducir la pena de cárcel de Jair Bolsonaro

En Brasil, la Cámara de Diputados da vía a un proyecto para bajar la pena de encierro en cárcel de Jair Bolsonaro de siete a poco más de dos años.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que sustituye la amplia amnistía por la reducción de penas para condenados por intento de golpe de Estado, incluido su predecesor, Jair Bolsonaro, quien podría ver reducido de casi siete años a poco más de dos años el tramo de condena que cumpliría en la cárcel.

La iniciativa, que aún requiere la aprobación por parte del Senado, ha recibido 291 apoyos y 148 votos en contra. El texto modifica partes de la Ley de Ejecución Penal y del Código Penal, si bien el diputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), impulsor del proyecto de ley, ha asegurado que éste "solo aborda el 8 de enero, no hay posibilidad de que beneficie a la delincuencia común".

La medida ha sido apoyada por el Partido Liberal de Bolsonaro --cuya pena de 27 años y tres meses incluye cerca de siete años en régimen cerrado que pasarían a dos años y cuatro meses-- pese a haber insistido en un indulto total hacia el líder ultraderechista, mientras que ha cosechado la oposición del Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva.

Incidente previo en Brasil La votación en Brasil ha tenido lugar de madrugada tras una agitada sesión que ha acabado con el desalojo a la fuerza del diputado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Glauber Braga.

El legislador se apostó en el asiento de la Presidencia de la Cámara de Diputados en protesta por la programación de un proceso que revocaría su mandato, además del de otros diputados. El motivo es un incidente en 2024 en Brasil en el que empujó y pateó a un activista de derecha que lo perseguía en la sede parlamentaria.