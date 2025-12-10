La balanza comercial con Brasil arrojó un rojo de US$129 millones en noviembre, una diferencia de US$48 millones frente al déficit por US$81 millones registrados en el mismo periodo del año pasado. Así, el intercambio de bienes con el país vecino hilvanó 15 meses consecutivos en negativo.

El dato de noviembre fue el déficit más acotado de 2025, como resultado de una merma en las importaciones del sector automotriz, de acuerdo a un informe de Abeceb en base a datos del ministerio de Economía de Brasil.

En el acumulado del año, el rojo comercial con Brasil asciende a US$5.227 millones, contra un déficit de US$256 millones en igual periodo de 2024, una diferencia de US$4.971 millones.

"En la comparación histórica, no se registraba un déficit comercial con Brasil en enero-noviembre acumulado superior a US$5.000 millones desde 2017, tal que el dato actual es el segundo más alto desde 2011", destacó el análisis.

Y agregó: "Este aumento del déficit era en buena medida esperable en un contexto de recuperación económica desde niveles bajos mayor apertura y cambios en el mix de productos en varios sectores, aunque para 2026, se estima que este rojo comercial se estabilice en niveles no muy distintos a los de este año".

Exportaciones

Las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron US$ 1.101 millones en el anteúltimo mes del año, una caída de 7,8% interanual, en línea con las bajas de 13,5% en octubre; 11,8% en agosto y de 8,2% en julio.

En el acumulado del año, las ventas al país vecino ceyeron un 3,7% interanual, una baja comparable con la contracción de 4,3% en enero-octubre de 2019.

Importaciones

Las importaciones argentinas desde Brasil totalizaron US$ 1.230 millones en noviembre y mostraron una baja de 3,5% interanual, la primera caída en quince meses.

"Sin embargo, en el acumulado del año las importaciones han crecido un 35,9% respecto a igual tramo de 2024, ubicando al plazo enero-noviembre de 2025 como el de mayor crecimiento importador en 15 años (desde el 52,3% de 2010), excluyendo la recuperación post-pandemia", cerró el informe.