La inflación de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,4%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró en noviembre un aumento de 2,4 por ciento, según informó la Dirección General de Estadística y Censos porteña. Lo que implica una estabilización en torno al dos por ciento que marca una inflexibilidad a nuevas bajas, tras los descensos bruscos de 2024.

Con este resultado, la inflación acumula 28,3 por ciento en los primeros once meses de 2025, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6 por ciento, un punto porcentual por debajo de la medición previa.

Durante 2025 la inflación en Buenos Aires varió entre el 1,6% de los meses de mayo y agosto y el 3,2% de marzo, para estabilizarse en torno a una décimas más que el 2% en los últimos tres meses.

Según los datos del Índice de Precios al Consumidor de la ciudad ( IPCBA ), el comportamiento de los precios en noviembre estuvo principalmente influido por las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Transporte; Restaurantes y hoteles; y Recreación y cultura, que en conjunto aportaron el 70,4 por ciento del incremento del nivel general.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 2,5 por ciento, con fuerte impacto de los aumentos en gastos comunes, alquileres y actualizaciones tarifarias de servicios de electricidad y gas.

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 2,2 por ciento, se destacaron las alzas en Carnes y derivados (4,5 por ciento), Pan y cereales (2 por ciento) y Frutas (6,8 por ciento). En contraste, Verduras, tubérculos y legumbres registraron una baja de 5,1 por ciento.

La división Transporte avanzó 2,9 por ciento, impulsada principalmente por los incrementos en combustibles y lubricantes y, en menor medida, en automóviles. La caída en los pasajes aéreos amortiguó el alza.

Restaurantes y hoteles registró un aumento de 2,7 por ciento, mientras que Recreación y cultura creció 4 por ciento, traccionado por los incrementos en paquetes turísticos y servicios recreativos.

Los servicios públicos continúan creciendo por encima del promedio

En noviembre, los bienes subieron 2,3 por ciento, mientras que los servicios avanzaron 2,5 por ciento. En lo que va del año, los bienes acumulan un alza de 22 por ciento, frente a 32,4 por ciento en los servicios.

La variación interanual muestra una brecha más marcada: los bienes crecieron 24,3 por ciento, mientras que los servicios se ubicaron en 38 por ciento, aunque con cierta desaceleración respecto del mes previo.

Los precios Regulados aumentaron 2,7 por ciento, impulsados por combustibles, medicina prepaga, establecimientos educativos y tarifas residenciales de electricidad y gas. En términos interanuales, este grupo se ubicó en 30,2 por ciento.

La inflación núcleo, medida por el agregado Resto IPCBA, subió 2,5 por ciento en noviembre y mostró una variación interanual de 34,7 por ciento.

Los Estacionales, en tanto, exhibieron un incremento más moderado de 0,9 por ciento, con subas en paquetes turísticos y frutas, compensadas parcialmente por descensos en verduras y pasajes aéreos. En términos interanuales, los estacionales alcanzaron 21,4 por ciento.