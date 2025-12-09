Caso de película en Brasil: juega con tobillera electrónica y marcó el gol del ascenso

Yuri de Carvalho da Silva, quien estuvo preso por tráfico de drogas, sentenció el 4-1 con el que Goytacaz gritó campeón de la Serie B2 del Campeonato Carioca.

El ascenso de Brasil regaló una de esas historias que parecen inventadas. Yuri de Carvalho da Silva, jugador del Goytacaz, volvió a ser noticia después de aparecer otra vez en la cancha con una tobillera electrónica y, encima, convertir un gol clave para coronar a su equipo campeón de la Serie B2 del Campeonato Carioca.

El caso estalló la semana pasada, cuando el jugador saltó a la cancha en la final de ida frente a Macaé que terminó 1-1. Fue arrestado en 2018 por tráfico de drogas y pasó los últimos siete años en el Centro de Detención Dalton Crespo de Castra, pero en mayo un cambio en su régimen penitenciario le permitió retomar la actividad profesional y convertirse en una pieza más del plantel.

El gol del futbolista con tobillera electrónica que decretó el ascenso de Goytacaz en el ascenso de Brasil El domingo pasado, Yuri arrancó en el banco, pero entró en el complemento con el partido 3-1 a favor del Goytacaz. Y no tardó en hacerse notar: a los 50 minutos del segundo tiempo quedó cara a cara con el arquero, lo eludió sin problemas y metió el 4-1 definitivo. Después del gol, se sacó la camiseta y lo celebró y se colgó en una de las plateas para celebrarlo con los hinchas. Todo esto, con la tobillera a la vista.

El gol del futbolista que juega con tobillera electrónica para decretar el ascenso de su equipo en Brasil. El gol del futbolista que juega con tobillera electrónica para decretar el ascenso de su equipo en Brasil. El revuelo fue tal que la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) salió a aclarar su postura. “Con la misión de ir más allá del terreno de juego, reforzando la búsqueda del desarrollo de los ciudadanos antes que de los atletas, la Federación entiende que la inclusión y la rehabilitación son una función primordial del deporte”, señalaron.