El increíble caso del futbolista que juega con tobillera electrónica y podría ser campeón en Brasil: por qué estuvo preso

El brasileño Yuri de Carvalho da Silva, del Goytacaz de la Serie B2 del Campeonato Carioca, disputa los partidos con un dispositivo de monitoreo en su tubillo. Su historia.

El fútbol en Brasil, dada la gran extensión del territorio y la inmensa población del país, da lugar a muchas historias de las más insólitas. Lejos de los grandes focos del Brasileirao, la liga más importante de Sudamérica, en las categorías más profundas del ascenso suceden cosas que serían inimaginables en el primer nivel.

Este fin de semana tomó una gran relevancia la final de la Serie B2 del Campeonato Carioca -la cuarta divisional de Río de Janeiro-, en la que empataron 1-1 en el partido de ida Macaé y Goytacaz. Más allá del resultado, se viralizó la imagen de un futbolista del segundo equipo que jugó el encuentro con una tobillera electrónica.

Yuri de Carvalho da Silva, el futbolista que juega con tobillera electrónica

Yuri de Carvalho da Silva El momento en que Yuri de Carvalho da Silva, con la camiseta N° 18, ingresó para el Goytacaz. Captura Carioca TV Se trata de Yuri de Carvalho da Silva, de 30 años, quien estuvo preso de 2018 a 2025 por tráfico de drogas. En mayo fue liberado, pasando a un régimen menos restrictivo, y se le permitió jugar al fútbol siempre que usara el dispositivo en su tobillo, lo cual hizo a lo largo de toda la temporada con su actual equipo.

Si bien el club no explicó nada acerca de su situación, la Federación de Fútbol de Río de Janeiro (FERJ) sí se expidió al respecto: "Con la misión de ir más allá del terreno de juego y de reforzar la búsqueda del desarrollo de los ciudadanos antes que de los atletas, entendemos que la inclusión y la rehabilitación son una función primordial del deporte. (...) En cuanto al uso de la tobillera, la FERJ buscará información sobre si existe una prohibición legal para ejercer la actividad profesional a fin de evitar un error de juicio en el caso", señaló en un comunicado.